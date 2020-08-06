الدوري الاميركي للمحترفين: الإصابة تبعد جيمس عن مباراة هيوستن

إعلان اقرأ المزيد

اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أعلن لوس أنجليس ليكرز أن نجمه ليبرون جيمس سيغيب عن المباراة ضد هيوستن روكتس في الدوري الاميركي للمحترفين فجر الجمعة بعد تعرّضه لإصابة في فخذه.

وعاود الدوري نشاطه نهاية الشهر الماضي في "فقاعة" مجمع وورلد ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا بعد توقف قسري دام لأكثر من أربعة أشهر فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولن يشكل غياب "الملك" عقبة لليكرز الذي ضمن صدارته للمنطقة الغربية، قبل الأدوار الإقصائية التي تنطلق في 17 آب/اغسطس الحالي.

وأضيف اسم جيمس إلى لائحة طويلة من الاصابات، حيث يعاني اليكس كاروسو من آلام في الرقبة، وأنتوني ديفيس في الكاحل، وماركيف موريس في الورك، كينتافيوس كالدويل بوب في الأضلاع ودوايت هاورد في الركبة.

وعلى الجانب الاخر لا تزال مشاركة راسل وستبروك مع هيوستن غير مؤكدة لإصابة في عضلة الفخذ.

وقال مايك دانتوني مدرب روكتس الذي يحتل المركز السادس، لوسائل الاعلام حول مشاركة نجم فريقه "لن نقوم بأية مخاطرة (...) يعتقد ان الامر ليس خطيرا، لكن علينا ان نتأكد من انه يستطيع أن يلعب بنسبة 100 بالمئة".

© 2020 AFP