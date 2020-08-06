الدوري الاميركي: ليكرز يسقط امام ثاندر وجيمس يرد على ترامب

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ميامي (أ ف ب)

بعد أن ضمن صدارة المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، سقط لوس انجليس ليكرز في المباراة الاولى بعد هذا الانجاز، بخسارته امام اوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 86-105 الاربعاء في اختبار لما قد ينتظره في الادوار الاقصائية.

ولم يتقدم ليكرز لأي لحظة طيلة المباراة في سابقة من نوعها هذا الموسم، ليتعرض للخسارة الثانية منذ الاستئناف مقابل فوزين.

كان كريس بول أفضل مسجل برصيد 21 نقطة، أضاف اليها الايطالي دانيلو غاليناري 19 ليحقق ثاندر فوزه الـ42 هذا الموسم مقابل 25 هزيمة، ويبقى رابعا في الغربية بفارق مباراة عن يوتا جاز الذي تفوق على ممفيس غريزليز.

فيما كان جيمس الافضل من جانب ليكرز مع 19 نقطة و11 متابعة في 30 دقيقة، واكتفى انتوني ديفيس بتسع نقاط وخمس تمريرات حاسمة.

وقال "الملك" بعد اللقاء "علينا مواصلة العمل على بعض الامور. لقد غبنا عن المنافسات لاربعة اشهر ونصف".

وأشرك المدرب فرانك فوغل جميع لاعبي ليكرز في المباراة لاختبارهم قبل انطلاق الادوار الاقصائية في فقاعة اورلاندو، حيث استأنفت المنافسات الاسبوع الفائت بعد توقف قرابة اربعة اشهر.

وعلّق جيمس "لدينا بعض اللاعبين يعتبرون جددا على النظام. نحاول فقط أن نشرك الجميع ونضعهم في الاجواء".

ورد جيمس افضل لاعب في الدوري في اربع مناسبات بعد اللقاء على انتقادات الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي وصف اللاعبين الذين يركعون على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني تضامنا مع حركة "حياة السود مهمة" بالتصرف "المشين"، مضيفا "عندما أراهم يركعون، أطفئ التلفاز. لا تهمني المباراة".

وقال جيمس "لا أعتقد أن مجتمع كرة السلة حزين لخسارة مشاهدته للمباراة".

وتابع المتوج بلقب الدوري ثلاث مرات "المباراة ستستمر من دون أن يشاهدها. بإمكاني التحدث نيابة عنا نحن جميعا الذين نحب رياضة كرة السلة ولا نكترث" لما يقوله.

- اورلاندو ونتس يهدران الفرصة –

وكانت الفرصة متاحة امام اورلاندو ماجيك وبروكلين نتس لضمان تأهلهما الى الادوار الاقصائية عن المنطقة الشرقية، الا ان الاول سقط امام تورونتو رابتورز حامل اللقب 99-109، فيما خسر الثاني امام بوسطن سلتيكس 115-149.

وسجل فريد فان فليت 21 نقطة هي الاعلى في اللقاء أضاف اليها 10 تمريرات حاسمة أسوة بكايل لاوري ليقودان رابتورز الى الفوز.

فيما مني ماجيك بخسارته السابعة والثلاثين مقابل 32 انتصارا، ليبقى ثامنا متخلفا بنصف مباراة عن بروكلين نتس الثامن.

وكان جايلن براون أفضل مسجلي سلتيكس برصيد 21 نقطة أضاف اليها جايسون تايتوم 19 حيث سجل سبعة لاعبين من بوسطن عشر نقاط على الاقل، ليحقق الفريق اعلى رصيد تهديفي في الموسم حتى بغياب كيمبا ووكر.

في مباراة أخرى، سجل الكاميروني جويل ايمبيد 30 نقطة و11 متابعة ليقود فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز الى فوز بنتيجة 107-98 على حساب واشنطن ويزاردز، الا ان فيلاديلفا خسر جهود الاسترالي بن سيمونز في الربع الثالث لتعرضه لاصابة بركبته اليسرى.

ورفع سفنتي سيكسرز رصيده الى 41 فوز هذا الموسم مقابل 27 خسارة بفارق مباراة واحدة عن انديانا بيسرز الخامس في المنطقة الشرقية.

وسيصبح ويزاردز رسميا خارج معركة التأهل الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف" في حال خسارته المقبلة امام نيو اورليانز بيليكانز أو فوز كل من اورلاندو على فيلادلفيا وبروكلين على ساكرامنتو كينغز.

- تألق انغليس –

سجل الاسترالي جو انغليس 25 نقطة بينها ست ثلاثيات من 11 محاولة، فيما أضاف مايك كونلي 23 نقطة و21 للفرنسي رودي غوبير ليساهموا في فوز يوتا جاز بنتيجة 124-115 على ممفيس غريزليز.

كان ديليون بروكس الافضل من جانب غريزليز برصيد 23 نقطة، حيث سجل النجم الناشئ جا مورانت 21 نقطة والتقط الليتواني يوناس فالنسيوناس 14 متابعة.

وقال مورانت بعد اللقاء "لقد صارعنا الليلة، بشكل عام، أعتقد أننا لعبنا جيدا".

وبات في سجل ممفيس 32 انتصارا مقابل 27 هزيمة هذا الموسم في المركز الثامن الاخير المؤهل الى الادوار الاقصائية متقدما بمباراة واحدة عن بورتلاند ترايل بلايزرز.

وسجل مايكل بورتر 30 نقطة والتقط 15 متابعة فيما أضاف الصربي نيكولا يوكيتش 25 نقطة و11 متابعة ليقودان دنفر ناغتس الى فوز بنتيجة 132-126 على سان انتونيو سبيرز.

ولم تنفع نقاط رودي غاي الـ24 في خروج سبيرز منتصرا حيث بقي عاشرا في المنطقة الغربية.

© 2020 AFP