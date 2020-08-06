العراق يشكل لجنة عاجلة لجرد محتويات مخازن المواد الكيميائية عالية الخطورة "لتفادي" ما وقع في بيروت

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أعلنت الخميس هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان رسمي تشكيل لجنة عاجلة مهمتها جرد حاويات المواد الكيميائية عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية لتفادي حدوث انفجارات مماثلة لما وقع في مرفأ بيروت اللبناني. ويُخشى تكرار المأساة اللبنانية في بلد آخر مثل العراق يعاني من الفساد ونقص الخدمات وبخاصة بعد وقوع أضرار كبيرة جراء انفجار مخازن أسلحة ومواد متفجرة مخزنة في أحياء سكنية مختلفة في البلاد.

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بدأت السلطات العراقية في وقت مبكر من الخميس جرد مخازن المواد الكيميائية عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية خشية تكرار ما حدث في بيروت اللبنانية من انفجارات في بلد يعاني من فساد ونقص حاد في الخدمات العامة مثل العراق.

ونقل بيان رسمي عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي "شكلت لجنة عاجلة لجرد الحاويات عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية (مثل المواد) الكيميائية مزدوجة الاستخدام نترات الأمونيا" التي تسببت بوقوع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت.

وأكد "أهمية هذه الإجراءات الاحترازية لتفادي ما حدث في دولة لبنان الشقيقة والدمار الذي خلفته هذه الانفجارات". وأضاف "على اللجنة إنهاء أعمالها وتقديم تقريرها خلال الـ72 ساعة المقبلة".

وأدت انفجارات متكررة خلال الفترة الماضية، في مخازن أسلحة ومواد متفجرة مخزنة في أحياء سكنية، إلى وقوع أضرار كبيرة في العراق الذي دمرته حروب متكررة خصوصا في موسم الصيف في هذا البلد الذي يعد بين أكثر دول العالم التي تشهد حرا.

وهزت انفجاران الثلاثاء العاصمة اللبنانية وأديا إلى مقتل 137 شخصا على الأقل وجرح نحو خمسة الآف آخرين. كما تسببا في تشريد ما لا يقل عن 300 ألف شخص.

ونجم الانفجار عن اندلاع حريق في مستودع داخل ميناء بيروت، يحتوي مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وفقا للسلطات اللبنانية.

وعلى الفور تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي المحلية هذا الحدث المروع الذي هز العراقيين الذين خرجوا في احتجاجات مطلبية واسعة مع بداية أكتوبر/تشرين الأول، تزامنا مع اللبنانيين، ضد ساسة البلاد وأتهموهم بالفساد والفشل في إدارة البلاد.

من جانبه، عبر المرجع الشيعي الأعلى في العراق أية الله علي السيستاني عن "بالغ الأسى والأسف للحادث المفجع الذي تعرّضت له مدينة بيروت العزيزة"، ودعا "جميع محبّي الخير في العالم إلى التضامن معه في هذا الظرف العصيب وتقديم العون له بكل السبل المتاحة للتخفيف من آثار هذه الكارثة الكبيرة عليه".

فرانس24/أ ف ب

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