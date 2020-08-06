انتر الايطالي يثبت عقد التشيلي سانشيس حتى 2023

اينا فاسبندر ا ف ب

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ميلانو (أ ف ب)

وقع المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيس عقدا لثلاث سنوات مع انتر الايطالي بعقد حر قادما من مانشستر يونايتد الانكليزي، بعد اعارته الى الفريق اللومباردي الموسم الماضي.

قال فريق مدينة ميلانو في بيان الخميس "انضم اليكسيس سانشيس الى نيراتزوري بعقد حر".

ويمتد عقد اللاعب البالغ 31 عاما مع انتر الى 30 حزيران/يونيو 2023.

وكان مدرب يونايتد النروجي اولي غونار سولسكاير اكد الاربعاء بعد تأهل فريقه الى ربع نهائي الدوري الاوروبي لكرة القدم، ان عقد سانشيس مع انتر اصبح دائما.

وسجل سانشيس، لاعب اودينيزي الايطالي وبرشلونة الاسباني وارسنال الانكليزي السابق، اربعة اهداف في 31 مباراة مع انتر.

قال سولسكاير "امضى اليكسيس فترة جيدة هناك، هو لاعب جيد لذا نتمنى له الافضل".

واشار انتونيو كونتي مدرب انتر بأداء سانشيس برغم غيابه لاكثر من شهرين مطلع الموسم بسبب اصابة بقدمه.

فال لشبكة "سكاي" الايطالية "اعتقد ان خطوة استقدام اليكسيس رائعة من قبل النادي. بالنظر لظروف استقدامه، كان انتقالا جيدا".

© 2020 AFP