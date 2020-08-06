دوري أبطال أوروبا: ديبالا في سباق مع الوقت للحاق بمواجهة ليون

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ارشيف

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ميلانو (أ ف ب)

تحوّل باولو ديبالا من لاعب على وشك الانضمام الى مانشستر يونايتد الصيف الماضي الى نجم لفريقه يوفنتوس المتوج بلقب الدوري الايطالي لكرة القدم والذي يحاول ان يضعه على سكة التعافي، قبل استقبال ليون الفرنسي الجمعة في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

بعدما كان على طريق التبادل مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، فرض ابن السادسة والعشرين نفسه عنصرا رئيسا في تشكيلة "السيدة العجوز" الى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مسجلا 16 هدفا في مختلف المسابقات وصانعا 14 هدفا.

بعد بداية بطيئة، صعد بقوة ليخطف في نهاية الموسم لقب افضل لاعب في الدوري الايطالي، متقدما على رونالدو وصاحب الحذاء الذهبي الاوروبي تشيرو ايموبيلي.

في المقابل، يقف "لا خويا" الآن على وشط توقيع عقد جديد مع يوفنتوس بخمس سنوات، في منعطف كبير للاعب كان امام مصير شبه مؤكد سيوصله الى الدوري الانكليزي.

يحاول بطل ايطاليا لتسع سنوات تواليا بشتى الطرق اعادة الارجنتيني الدولي الى سكة التعافي من اصابة بفخذه تعرّض لها ليلة احراز الـ"سكوديتو"، على أمل ان يستهل مواجهة ليون الجمعة في محاولة لقلب خسارة الذهاب بهدف.

مدرّبه ماوريتسيو سارّي قال الاسبوع الماضي إن "مسار التعافي يسير بشكل جيد"، لكنه اقر بعدم معرفته تاريخ عودته الى الملاعب.

اشارت الصحف الايطالية الاربعاء الى ان معسكر يوفنتوس متفائل بعودته في الوقت المناسب ليكون ضمن عداد تشكيلة "بيانكونيري" في ملعب اليانز ستاديوم.

ويحتاج يوفنتوس لتحقيق الفوز على ليون الذي قدم اداء جيدا خلال خسارته نهائي كأس الرابطة الفرنسية الاسبوع الماضي امام باريس سان جرمان بركلات الترجيح.

- خشية من مستوى يوفنتوس -

برغم ضمانه احراز لقب الدوري المحلي قبل مرحلتين على نهايته، وذلك بعد فترة الاستئناف في حزيران/يونيو نتيجة توقف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد، الا ان يوفنتوس خسر العديد من النقاط في الاسابيع الاخيرة.

ولولا اهدار منافسيه النقاط على غرار لاتسيو واتالانتا وانتر لكان لقبه التاسع امام خطر محدق.

انهى موسمه بفوزين واربع خسارات في آخر ثماني مباريات، بمستويات لم ترتق الى طريقة لعب ساري الهجومية والتي كشف عنها مع نابولي قبل انتقاله لموسم في تشلسي الانكليزي.

في 12 مباراة بين فترة العودة من وقفة كورونا ونهاية الموسم المحلي، تلقى يوفنتوس 19 هدفا، اي اقل من نصف عدد الاهداف التي تلقاها طوال الموسم (43).

اتهم ساري رابطة الدوري بخلق المشكلات لفريقه بجدول مباريات مزدحم، وهدد باشراك تشكيلة تحت 23 عاما ضد روما في الجولة الاخيرة من الدوري والتي خسرها فريقه 1-3.

اقر ساري بعد الخسارة التي منحت روما اولى نقاطه على ملعب اليانز ستاديوم "لقد توقفنا في المباريات الاخيرة، والان يجب ان نقلع مجددا ضد ليون".

تابع "ان نعيد ربط الخطوط مجددا ليس بالامر التلقائي".

ربما أُرهق لاعبوه لكن في المقابل، خاض لاعبو ليون 120 دقيقة ضد سان جرمان في اول مباراة رسمية لهم منذ اذار/مارس.

قال مدرب ليون رودي غارسيا في مقابلة مع صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الايطالية "صحيح ان فريقا يلعب مرة كل ثلاثة ايام سيكون متعبا ويتعرض لاصابات، لكن احراز يوفنتوس لقبا قبل ذلك يسمح لهم بالتعافي".

تابع "ان تخوض 120 دقيقة ضد باريس سان جرمان، تهاجم دون ان تتلقى هو علامة جدية. ولم نمض المباراة باكملها في منطقتنا. استحوذنا قليلا وسددنا اكثر منهم".

غارسيا الذي درّب نادي روما سابقا واستعاد مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي بعد غياب بسبب الاصابة، قال انه يهدف لتكرار هذا المستوى امام يوفنتوس "لن ندافع طوال المباراة".

اضاف "يجب ان نجد سبيلا للتسجيل، واذا حصل ذلك سيكون اقصاؤنا صعبا".

© 2020 AFP