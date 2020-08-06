دوري أبطال أوروبا: ليون "يملك الحظوظ" أمام يوفنتوس بحسب كورنيه

جان-فيليب كسيازيك ا ف ب/ارشيف

مهاجم ليون ماكسويل كورنيه خلال مباراة تولوز في 26 كانون الثاني/يناير 2020 في ليون ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم

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ليون (أ ف ب)

يثق ليون الفرنسي بقدراته لبلوغ ربع نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم عبر تحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء يوفنتوس بطل ايطاليا، بحسب ما قال جناحه العاجي ماكسويل كورنيه لوكالة فرانس برس.

يرى كورنيه (23 عاما) ان ليون الفائز ذهابا 1-صفر في فرنسا، قد اظهر "روحية" لافتة خلال الخسارة "المحبطة" في نهائي كأس الرابطة الفرنسية بركلات الترجيح امام باريس سان جرمان الاسبوع الماضي.

سؤال: ما هو شعوركم بعد الخسارة بركلات الترجيح (6-5 بعد تعادل سلبي) امام باريس سان جرمان في نهائي كأس الرابطة الجمعة الماضي؟

جواب: "على صعيد النتيجة، نحن محبطون نظرا لادائنا طوال المباراة. قدمنا وجها جميلا جدا. الخسارة بركلات الترجيح كانت محبطة جدا، لكن هذا يعطينا ثقة قبل مباراة يوفنتوس لاننا اظهرنا الكثير من الاشياء الايجابية ويجب ان تخدمنا الجمعة. بذلنا الجهود في سبيل بعضنا البعض، وإذا كررنا ذلك امام يوفنتوس ستكون لدينا فرص".

س: ماذا يبقى من فوزكم ذهابا على يوفنتوس منذ 26 شباط/فبراير؟

ج: "هي بعيدة جدا لكن قريبة جدا في رؤوسنا. هذه مباريات لا ننساها ببساطة. ان تفوز على يوفنتوس على ارضك، فهذا أمر لا ننساه بسهولة".

س: عبّر مدرب يوفنتوس ماوريتسيو سارّي عن اعجابه الشديد بالقدرة الجسدية للاعبي ليون بعد اربعة اشهر دون منافسات رسمية في فرنسا. كيف كانت تحضيراتكم؟

ج: "يعود كل الفضل للادارة والمعدين البدنيين الذين يقومون بعمل رائع منذ العودة. نعمل بجهد سويا للذهاب في اتجاه واحد من اجل اهداف واحدة، باريس والآن يوفنتوس. لقد عملنا بشكل جيد جدا. كان صعبا لكننا لم نستسلم".

س: كيف عشت تموضعك على الجناح الايسر من مركز الهجوم؟

ج: "بداية اعتقدت انه سيكون لمباراة واحدة، لأننا عانينا عدة اصابات الشتاء الماضي. مع مرور المباريات لاحظت ان المدرب تركني في هذا المركز وبدأت اتأقلم معه. تحدثنا مع بونا سارّ من مرسيليا والذي لعبت معه في ميتز واعاد رودي غارسيا تموضعه. بداية، وقبل ان اكون معنيا بهذا التغيير في المركز، كنت امازحه قائلا +ماذا تفعل في الخلف، انت الذي يحب المراوغة؟+. هو استمتع وانا بدأت استمتع. هذا يتطلب مجهودا نفسيا لانك بحاجة لمنعطف. يجب القول ان التوقعات تكون مختلفة في مركز جديد. في اللحظة التي تقتنع فيها انك تتراجع الى الخلف، تجري الامور بشكل طبيعي. (...) اعرف ان المدرب يثق بي في هذا المركز، وسأعمل كي اثبت له اني استحق ثقته".

س: هل تغيّر اعدادك البدني؟

ج: "لا، ليس بشكل خاص. يجري باولو (رونغوني، المعدّ البدني) حساباته بحسب المركز. يخصص حصصا تدريبية بحسب مواصفات اللاعبين. شعرت انه يتفحص مواصفاتي. انا اكثر تفجرا، واكون كذلك في التمارين، المزيد من العمل الهوائي. في السابق كانت المسافات أقصر بالنسبة لي في المركز القديم".

س: التتويج بدوري الابطال هي فرصتكم الاخيرة للتأهل الى المسابقة القارية الموسم المقبل. كيف ستقاربون الموسم المقبل بحال فشلكم بالتأهل؟

ج: "ستكون الروزنامة أقل ازدحاما، وسنكون خائبين لاننا اردنا تقديم المباريات الاوروبية لجماهيرنا. اذا لم نتأهل الى اوروبا سنتعايش مع ذلك، لكن سنقوم بكل ما في وسعنا في في المباريات الاوروبية المتبقية. نعرف ان هذا الامر سيتحقق امام اندية عريقة لكن فريقنا كبير ايضا... ان يخوض لاعبو الخصوم مباريات اكثر قد يشكل افضلية لنا".

مقابلة اجراها فرانسوا-جان تيكسييه

© 2020 AFP