فورمولا واحد: بوتاس يجدد عقده مع مرسيدس حتى 2021

جو كلامار مصدر/ا ف ب/ارشيف

الفنلندي فالتيري بوتاس يرفع كأس المركز الثالث في جائزة المجر الكبرى في الفورمولا واحد في 19 تموز/يوليو 2020

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Silverstone (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

أعلن فريق مرسديس بطل العالم للفورمولا واحد الخميس عن توقيع عقد جديد مع سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس سيبقيه في صفوفه حتى العام 2021 لموسم خامس تواليا.

وقال بوتاس (30 عاما) في بيان "أنا سعيد جدا للبقاء مع مرسيدس في العام 2021 والبناء على النجاحات التي حققناها حتى الآن".

وتابع الفائز بالسباق الاول هذا العام في النمسا بعد الروزنامة المعدلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كنا في تطور مستمر في الاعوام القليلة الماضية، وعملنا على كل جانب من أدائي. أنا واثق أنني اليوم أقوى من أي وقت مضى ولكن بإمكاني رفع مستوياتي".

وأردف "منذ أن عشقت الفورمولا واحد في طفولتي كان حلمي أن أصبح بطلا للعالم يوما ما".

يدخل الفنلندي الى جائزة "العيد السبعين" على حلبة سيلفرستون البريطانية نهاية الاسبوع وهو في المركز الثاني متخلفا بفارق 30 نقاط عن زميله البريطاني لويس هاميلتون متصدر ترتيب السائقين.

ولا يزال مستقبل هاميلتون الذي ينتهي عقده مع مرسيدس هذا العام غامضا، الا ان المؤشرات تشير الى انه سيبقى ايضا في الفريق الذي حقق لقبي السائقين والصانعين منذ عام 2014.

وعلّق مدير مرسيدس النمسوي توتو وولف على تمديد العقد "نحن نرى هذا العام أقوى (نسخة من) فالتيري، لناحية أدائه على الحلبة ولكن أيضا جسديا وذهنيا".

وتابع "أنا وثق أنه لدينا أقوى زميل في الفورمولا واحد اليوم والتوقيع مع فالتيري خطوة أولى مهمة للحفاظ على قوتنا في المستقبل".

انضم بوتاس الذي حل وصيفا لهاميلتون الموسم الماضي، الى مرسيدس في العام 2017، وحقق منذ حينها ثمانية انتصارات وانطلق 12 مرة من المركز الاول، علما أنه بدأ مسيرته مع وليامس عام 2013.

© 2020 AFP