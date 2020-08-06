قمة أوروبية محتملة في 24 و25 أيلول/سبتمبر للبحث في الصين وتركيا وبريكست

فرنسوا لونوار تصوير مشترك/ا ف ب

مشهد عام لقمة القادة الأوروبيين في بروكسل الجمعة 17 تموز/يوليو 2020

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بروكسل (أ ف ب)

ذكرت مصادر أوروبية الخميس أنه يجري التخطيط لعقد قمة أوروبية استثنائية في 24 و25 أيلول/سبتمبر، يقوم خلالها قادة الاتحاد الأوروبي بتقييم علاقاتهم الصعبة مع الصين وتركيا.

وأشارت المصادر إلى أن تأكيد موعد القمة سيتم رسميا في حال كان الموعد مناسبا الدول الاعضاء.

ومن المتوقع أن يحضر قادة الاتحاد الأوروبي شخصيا الاجتماع إذا سمحت الظروف بذلك. ولكن نظرا لفرض إجراءات التباعد الإجتماعي لتجنب أي خطر للعدوى بوباء كوفيد-19 لن يتم تخصيص قاعة للصحافيين.

وسيقوم قادة الإتحاد الأوروبي خلال هذه القمة بمناقشة جميع المواضيع التي لم يتم تناولها منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي سببها الوباء.

وهكذا سيتعين عليهم تقييم المفاوضات مع البرلمان الأوروبي للسماح باعتماد الميزانية للفترة 2021-2027 والمصادقة على خطة الإنعاش الموضوعة لكل دولة. في الواقع، يجب أن تتم الموافقة على قدرة الاقتراض من قبل البرلمانات الوطنية للدول ال27 الأعضاء.

وسيكون عليهم كذلك اتخاذ قرار بشأن الإستراتيجية السياسية والاقتصادية تجاه بكين بعد تأجيل القمة الاستثنائية بين الاتحاد الأوروبي والصين التي كان من المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر في مدينة لايبزيغ الألمانية، بين الرئيس الصيني شي جينبينغ وقادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وتوترت العلاقات مع بكين منذ دخول قانون الأمن الجديد المفروض على هونغ كونغ حيز التنفيذ وإعلان رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام إرجاء الانتخابات التشريعية المخطط لها في المنطقة لمدة عام وإبطال ترشيح المعارضين.

كما سيبحث القادة الأوروبيون في التوصل إلى قرار بشأن التعامل مع سياسة المواجهة التي يقودها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويجري النظر في فرض عقوبات لإجبار أنقرة على احترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على بيع الأسلحة إلى ليبيا ووقف عمليات التنقيب غير القانونية التي تتم في المنطقة الاقتصادية البحرية لقبرص.

كما يتهم الرئيس التركي بانتهاك حقوق الإنسان في بلاده واعتبر قراره بتحويل آيا صوفيا، المعلم الأرثوذكسي البارز في اسطنبول إلى مسجد "استفزازا" في اليونان.

ومن المقرر أن يطلع ميشال بارنييه القادة الأوروبيين على نتيجة المناقشات مع البريطانيين حول العلاقة مع بريطانيا بعد بريكست.

وستستأنف المفاوضات في 17 آب/أغسطس بعدة جلسات عمل ومن المقرر عقد جلسة تفاوض في الفترة من 28 أيلول/سبتمبر إلى 2 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل.

© 2020 AFP