مبعوث فرانس24 الخاص لبيروت: إحساس بالانهيار يجتاح اللبنانيين والجميع يبحث عن التغيير

مبعوث فرانس24 الخاص لبيروت عبد الله ملكاوي من شارع الجميزة الأثري شرقي العاصمة اللبنانية. 6 أغسطس/آب 2020. © فرانس24

على مقربة من مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا ضخما الثلاثاء الماضي، تجول مبعوث فرانس24 الخاص لبيروت عبد الله ملكاوي في شارع الجميزة الأثري الذي قام الرئيس الفرنسي ماكرون بزيارته الخميس، واستمع فيه لشكاوى المواطنين اللبنانيين. الدمار هائل وضخم، بنايات بأكملها تضررت وانثنى حديد هياكلها من شدة ضغط الانفجار. ونقل ملكاوي في تقريره مشاعر الناس وحالتهم التي يرثى لها والتي تجلت في مناشدتهم الرئيس الفرنسي التدخل لإصلاح الأمور في بلادهم التي باتت على شفير الانهيار.