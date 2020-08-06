مصر: النيابة العامة تفتح تحقيقا حول ادعاءات بحدوث اغتصاب جماعي في فندق بالقاهرة عام 2014

© أ ف ب/ خالد دسوقي

صورة هاتف مفتوح على منشور على إنستاغرام من حساب "شرطة الاعتداء" المعني بنشر شهادات نساء حول التحرش الجنسي.

أعلنت النيابة العامة المصرية الأربعاء فتح تحقيق حول ادعاءات بحدوث اغتصاب جماعي في فندق شهير بالقاهرة عام 2014 انتشرت معلومات عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحصل الاعتداء المفترض عام 2014 عندما خدر ستة رجال فتاة واغتصبوها، وفق ما ذكر حساب "شرطة الاعتداء" على إنستاغرام.

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أعلنت النيابة العامة المصرية الأربعاء في بيان فتح تحقيق حول ادعاءات بحدوث اغتصاب جماعي في فندق شهير بالقاهرة عام 2014 ظهرت على حساب يحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها تلقت "كتابا من المجلس القومي للمرأة مرفقا بشكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا عام 2014 داخل "فندق فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة".

وأشار البيان أيضا إلى تلقي "شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة".

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ونُشرت مزاعم حول واقعة الاغتصاب الجماعي في فندق "فيرمونت نايل سيتي" الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار موجة جديدة من حملة #أنا_أيضا في مصر. وانتشرت عبر الإنترنت أسماء وصور المتهمين المتحدرين من عائلات معروفة.

وحصل الاعتداء المفترض عام 2014 في الفندق حيث خدر ستة رجال فتاة واغتصبوها، وفق حساب "شرطة الاعتداء" عبر موقع انستاغرام.

وأكد فندق "فيرمونت نايل سيتي" الأسبوع الماضي فتح تحقيق حول الاتهامات. وقالت مسؤولة الإعلام في الفندق يارا الدوقي لوكالة الأنباء الفرنسية إنه قد "فتح الفندق تحقيقا داخليا بعد اطلاعه على مزاعم مزعجة". وأكدت أن الفندق وشرطة السياحة لم يتلقيا أي شكاوى حول حصول اعتداء، مشيرة إلى أن الفندق وطاقمه ملتزمان مساعدة السلطات المختصة.

فرانس24/ أ ف ب

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