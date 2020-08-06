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من برج خليفة إلى برج إيفل مرورا ببلدية تل أبيب.. مبادرات رمزية تضامنا مع لبنان

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طفلة تحمل شمعة والعلم اللبناني.
طفلة تحمل شمعة والعلم اللبناني. © رويترز
نص : فؤاد المطران
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بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، قامت دول عدة بخطوات رمزية محولة بعض معالمها الوطنية إلى واجهات للتعبير عن تضامنها مع الشعب اللبناني. فقد أضيء كل من برج خليفة وأهرام مصر بألوان العلم اللبناني، وأطفأ برج إيفل تعبيرا عن الحزن. بلدية تل أبيب أيضا أضاءت لأول مرة واجهة مبناها بألوان العلم اللبناني.   

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حظي لبنان بتعاطف دولي بعد الانفجار الضخم الذي وقع في عاصمته بيروت، وعبرت دول عدة عن تضامنها مع الشعب اللبناني في خطوات رمزية.

فقد قامت السلطات الإماراتية بإضاءة برج خليفة بألوان العلم اللبناني.

من جهتها، سطعت ألوان العلم اللبناني على أهرام الجيزة في مصر.

وأضاءت أبراج الكويت مركز الشيخ جابر الثقافي في الكويت بعرض حول مدينة بيروت ولبنان.

أما فرنسا فقد أطفأت أنوار برج إيفيل حزنا على ضحايا انفجار بيروت. 

لكن سابقة من نوعها سجلت في تل أبيب. فقد أنيرت بلدية المدينة بألوان العلم اللبناني للمرة الأولى تعبيرا عن تضامنها مع الشعب اللبناني. ويذكر أن إسرائيل عرضت على لبنان إرسال مساعدات من خلال قنوات دولية ودبلوماسية. 

 

فرانس24 / فؤاد المطران

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