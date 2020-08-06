من برج خليفة إلى برج إيفل مرورا ببلدية تل أبيب.. مبادرات رمزية تضامنا مع لبنان

بعد الانفجار الضخم الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، قامت دول عدة بخطوات رمزية محولة بعض معالمها الوطنية إلى واجهات للتعبير عن تضامنها مع الشعب اللبناني. فقد أضيء كل من برج خليفة وأهرام مصر بألوان العلم اللبناني، وأطفأ برج إيفل تعبيرا عن الحزن. بلدية تل أبيب أيضا أضاءت لأول مرة واجهة مبناها بألوان العلم اللبناني.

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حظي لبنان بتعاطف دولي بعد الانفجار الضخم الذي وقع في عاصمته بيروت، وعبرت دول عدة عن تضامنها مع الشعب اللبناني في خطوات رمزية.

فقد قامت السلطات الإماراتية بإضاءة برج خليفة بألوان العلم اللبناني.

تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة! اللهم ارحم من انتقلوا إليك.. اللهم الطف بأهلها.. اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان#BurjKhalifa lights up in solidarity with our brothers and sisters in #Lebanon pic.twitter.com/VRR00hXiUM — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 4, 2020

من جهتها، سطعت ألوان العلم اللبناني على أهرام الجيزة في مصر.

انتشر خبر إنارة أهرامات الجيزة المصرية بعلم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، ورغم تضامن مصر مع الحادث إلا أن الصورة والخبر غير صحيحين#مصر #لبنان #بيروت #مرفأ_بيروتhttps://t.co/mjlPnwTmk4 — Moments MENA (@momentsmena) August 6, 2020

وأضاءت أبراج الكويت مركز الشيخ جابر الثقافي في الكويت بعرض حول مدينة بيروت ولبنان.

أما فرنسا فقد أطفأت أنوار برج إيفيل حزنا على ضحايا انفجار بيروت.

🇫🇷 Par solidarité envers la population de #Beyrouth et du #Liban, je m'éteindrai ce soir à minuit 🙏🇱🇧



🇬🇧 To show solidarity to the people of #Beirut and #Lebanon, I will turn off my lights at midnight 🙏🇱🇧 pic.twitter.com/6WSIQA8UiJ — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) August 5, 2020

لكن سابقة من نوعها سجلت في تل أبيب. فقد أنيرت بلدية المدينة بألوان العلم اللبناني للمرة الأولى تعبيرا عن تضامنها مع الشعب اللبناني. ويذكر أن إسرائيل عرضت على لبنان إرسال مساعدات من خلال قنوات دولية ودبلوماسية.

The city hall building is lit tonight with the Lebanese flag. Our hearts and thoughts are with the Lebanese people and all those affected by the terrible disaster in #Beirut. pic.twitter.com/ItO7ho9jMa — Tel Aviv (@TelAviv) August 5, 2020

فرانس24 / فؤاد المطران

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