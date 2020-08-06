موفد فرانس24 لبيروت: يوم طويل بامتياز لإيمانويل ماكرون في العاصمة اللبنانية

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عاش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوما طويلا بامتياز في العاصمة اللبنانية بيروت التي وصل إليها ظهر الخميس. وفي بداية زيارته توجه ماكرون إلى موقع الانفجار في مرفأ المدينة، واطلع على الأضرار وعمليات البحث عن ناجين، ثم انتقل إلى شارع الجميزة الشهير الذي تضرر بشدة من الانفجار، وتجول بين الناس الذين تجمهروا حوله وطالبوه بمساعدتهم في التغيير. ثم التقى بالرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، قبل أن يلتقي بالقيادات السياسية اللبنانية من مختلف الأحزاب والتيارات في قصر الصنوبر، مقر السفارة الفرنسية في بيروت. موفد فرانس24 إلى بيروت عباس الحاج حسن يتوقف عند أهم رسائل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت.