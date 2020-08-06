موقعا فيس بوك وتويتر يحذفان فيديو "مضللا" لدونالد ترامب عن فيروس كورونا

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موقع تويتر حذف تغريدة نشرتها حملة ترامب تحتوي على فيديو "مضلل" عن فيروس كورونا.

حذفت شركة فيس بوك الأربعاء تسجيلا مصورا نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن الأطفال "محصنون تقريبا" ضد وباء كوفيد-19. واعتبرت أنه ينتهك قواعدها الخاصة بتبادل المعلومات المضللة حول هذا الفيروس. ونشرت حملة ترامب الانتخابية تغريدة على حسابها عبر تويتر، تشاركها الرئيس وتحتوي على الفيديو المذكور، لكن الموقع حجبها لاحقا أيضا لانتهاكها قواعده المتعلقة بالمعلومات التضليلية.

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حذفت شركة فيس بوك الأربعاء تسجيلا مصورا نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن الأطفال "محصنون تقريبا" ضد وباء كوفيد-19. واعتبرت أن التسجيل ينتهك قواعدها الخاصة بتبادل المعلومات التضليلية عن فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم فيس بوك إن "هذا التسجيل يتضمن مزاعم كاذبة بأن فئة من الناس محصنة ضد الإصابة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعد انتهاكا لسياساتنا بخصوص المعلومات المضللة الضارة المتعلقة بكوفيد".

من جهتها، نشرت حملة ترامب الانتخابية تغريدة على حسابها عبر تويتر، تشاركها الرئيس وتحتوي على الفيديو المذكور. لكن الموقع حجبها لاحقا أيضا لانتهاكها قواعد الشركة المتعلقة بالمعلومات التضليلية.

واتهمت حملة ترامب الشركتين بالتحيز ضد الرئيس، قائلة إن ترامب قال حقيقة.

وقالت المتحدثة باسم الحملة كورتني باريل "شركات وسائل التواصل الاجتماعي ليست هي من يقرر الحقيقة".

أما المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فتشير إلى إن البالغين يشكلون معظم حالات الإصابة المعروفة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس حتى الآن، لكن بعض الأطفال والرضع أصيبوا أيضا بالمرض ويمكن كذلك أن ينقلوا العدوى لغيرهم.

فرانس24 / رويترز

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