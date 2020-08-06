وزير الخارجية التركي يزور ليبيا

ا ف ب

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج (يمين) مستقبلا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في طرابلس، في 6 آب/أغسطس 2020

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اسطنبول (أ ف ب)

يقوم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، التي تعد بلاده من أبرز داعمي حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، بزيارة إلى طرابلس الخميس.

ووصل تشاوش أوغلو مع نظيره المالطي إيفاريس بارتولو، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأضاف البيان أنه "خلال الزيارة ستتم مناقشة مواضيع على جدول الأعمال المشترك للدول الثلاث" دون أي تفاصيل أخرى.

وليبيا غارقة في فوضى منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في 2011. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية تدعم المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.

ويتصاعد التوتر بين تركيا ودول أخرى داعمة لحفتر مثل روسيا ومصر والسعودية ودولة الامارات.

ووقعت حكومة الوفاق اتفاقات أمنية وبحرية مع تركيا العام الماضي، فيما يشمل الدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة طائرات مسيرة ساهمت في السيطرة على مناطق شمال غرب ليبيا.

© 2020 AFP