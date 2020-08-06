1,19 مليون مسجل في البطالة في الولايات المتحدة في انخفاض عن الأسبوع الماضي

أوليفييه دولييري ا ف ب/ارشيف

صورة التقطت في 4 آب/أغسطس 2020 لامرأة تعبر أمام متجر يرفع لافتة تعلن عن إغلاق أبوابه في أرلينغتون في فرجينيا

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واشنطن (أ ف ب)

سجّل عدد المنضوين في البطالة في الولايات المتحدة انخفاضاً هذا الأسبوع، بعد أسبوعين من ارتفاعه بسبب زيادة تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد، وفق بيانات نشرتها الخميس وزارة العمل الأميركية.

وبين 26 تموز/يوليو والأول من آب/أغسطس، تسجل 1,19 مليون شخص في لوائح البطالة، مقابل 1,43 مليون الأسبوع السابق. وكان المحللون يتوقعون أن يبلغ هذا العدد 1,4 مليون.

وعاود عدد المسجلين أسبوعياً في البطالة الارتفاع منذ منتصف تموز/يوليو، بعد تسجيله ذروة 6,6 مليون أواخر آذار/مارس.

وسيعلن عن معدل البطالة لشهر تموز/يوليو الجمعة، في حين تشهد الولايات المتحدة منذ أواخر حزيران/يونيو ارتفاعاً ملحوظاً بعدد إصابات كوفيد-19، دفع العديد من ولايات الغرب والجنوب إلى إغلاق المتاجر والمطاعم.

وأشارت روبيلا فاروقي من مركز "هاي فريكونسي إيكونومكس" إلى أن تلك الإغلاقات "المتكررة... تواصل تشكيل تهديد على سوق العمل، الهش أصلاً. إن احتمال أن تتحول التسريحات من العمل إلى وضع دائم بات مرتفعاً".

ومنذ بداية الشهر، خسر ملايين العاطلين عن العمل في البلاد مساعدة إضافية قدرها 600 دولار أسبوعياً. وأقرت إدارة ترامب والكونغرس تلك المساعدة أواخر آذار/مارس، وهي تضاف إلى إعانات البطالة التقليدية، التي تصرفها كل ولاية ومدتها وقيمتها غير ثابتين.

ويناقش الكونغرس منذ أشهر إمكانية تمديد هذه المساعدة لكن يواجه صعوبة في التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد.

بالإجمال، استفاد 32 مليون شخص من هذه المساعدة منتصف حزيران/يونيو. وفي الفترة نفسها من العام الماضي، كان 1,7 مليون أميركي يتلقون مساعدات بطالة.

وتواجه الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً من الوباء، صعوبة في احتوائه.

© 2020 AFP