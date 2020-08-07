الجيش الاسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة من لبنان

جاك غويز ا ف ب/ارشيف

إعلان اقرأ المزيد

القدس (أ ف ب)

أعلن الجيش الاسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة ليل الخميس الجمعة مصدرها المنطقة الحدودية مع لبنان، التي تشهد حالة تأهب عسكري قصوى جرّاء مناوشات وقعت مؤخرا.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان ان قواته "رصدت ليل الخميس الجمعة طائرة مسيرة تسللت الى المجال الجوي الاسرائيلي في منطقة جبل الشيخ على الجانب الاسرائيلي من الخط الازرق" الذي يرسم خط الحدود بين اسرائيل ولبنان.

وأضاف الجيش أن "الطائرة المسيرة كانت تحت المراقبة واسقطت" موضحا أن القوات الاسرائيلية تجري عمليات بحث في المنطقة".

ويعتبر جبل الشيخ موقعا استراتيجيا ومحصّنا على مفترق الحدود بين إسرائيل ولبنان وسوريا.

وأكد مسؤول عسكري اسرائيلي لوكالة فرانس برس ان الطائرة المسيرة كانت قادمة من لبنان.

وأوضح الجيش في بيانه انه "في حالة تأهب قصوى في الشمال ولن نتسامح مع أي انتهاك للسيادة الإسرائيلية".

ولم يكشف الجيش عن نوع الطائرة المسيرة وحجمها أو الجهة التي يشتبه أنها قامت بإرسالها.

وعزز الجيش الإسرائيلي حدوده الشمالية مع لبنان وسوريا في الأسابيع الأخيرة استعدادا لأي نشاط معاد محتمل و"متنوع".

وقالت اسرائيل أواخر الشهر الماضي إنها أحبطت "محاولة تسلل لخلية إرهابية" إلى أراضيها بعد تبادل لإطلاق النار في المنطقة وفرضت إغلاقا على طول الحدود عقب ما قالت إنه "حادث أمني".

وكان حزب الله نفى خوضه أي اشتباك مع الجانب الاسرائيلي عند الحدود الجنوبية للبنان، وكذلك التقارير الإعلامية عن إحباط محاولة تسلل لعناصره، مؤكدا أنه لم يشارك في أي اشتباك أو اطلاق نار عند الحدود.

وجاء التصعيد بعد أسبوع على ضربات صاروخية في سوريا نسبت إلى اسرائيل، استهدفت مواقع تابعة لقوات النظام السوري وحلفائها جنوب دمشق أسفرت عن مقتل خمسة مقاتلين.

وأشار الجيش الإسرائيلي مساء الخميس إلى أنه سيبقي على درجة التأهب القصوى عند الحدود اللبنانية.

© 2020 AFP