الدوري الأميركي للمحترفين: باكس يضمن صدارة المنطقة الشرقية

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ميامي (أ ف ب)

ضمن ميلووكي باكس صدارة المنطقة الشرقية في الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة، بفوزه على ميامي هيت 130-116 الخميس في ظل تألق نجميه يانيس أنتيتوكونمبو وكريس ميدلتون.

وعلى غرار الموسم الماضي سيكون فريق ولاية ويسكونسن متصدرا لمنطقته الشرقية في الادوار الاقصائية "بلاي اوفس".

لكن هذه المرة يسعى ميلووكي مع نجمه اليوناني يانيس الى بلوغ الدور النهائي، في ظل منافسة متوقعة مع تورونتو رابتورز وصيفه وحامل اللقب.

وبرغم الفارق الكبير في النتيجة، الا ان ميامي هيت تقدم ميلووكي بفارق 23 نقطة، برغم غياب نجميه المصابين جيمي باتلر (كاحل) والسلوفيني غوران دراغيتش (قدم).

ودقّ الثنائي يانيس وميدلتون جرس الانذار في الشوط الثاني، فسجل كل منهما 33 نقطة، وساهما في سلسلة من 18 نقطة متتالية في الوقت الحاسم.

والى المجهود الهجومي في الوقت الحاسم، نجح دفاع ميلووكي في احباط هجمات ميامي الامر الذي اثار اعجاب المدرب مايك بوندهولزر "في المجمل، كان انتباهنا الى التفاصيل في هذا القطاع افضل".

© 2020 AFP