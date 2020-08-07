سفير لبنان في باريس: ستتم محاسبة المسؤولين عن الوصول بالبلاد إلى الوضع الحالي

السفير اللبناني في باريس رامي عدوان، © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

قال السفير اللبناني في باريس رامي عدوان إن لبنان ما بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب لن يكون كما كان قبله. وأكد عدوان أن هناك شرخا كبيرا بين الشعب اللبناني والطبقة السياسية الحاكمة، وأن الانفجار أكد أن هناك مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية بين الشعب والحكام. ولكنه اعتبر أن هذا الانفجار سيؤدي إلى محاكمة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في الحادث، ورأى أن لبنان بعد الانفجار هو لبنان الذي يحاكم المسؤولين عن أخطاء وممارسات أفضت بالبلاد إلى ما هي عليه الآن.