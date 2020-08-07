الصين تحكم على كندي آخر بالاعدام في قضية مخدرات

فريد دوفور ا ف ب/ارشيف

أعلام كندية وصينية قبيل اجتماع رسمي في بكين في 5 كانون الأول/ديسمبر 2017

إعلان اقرأ المزيد

بكين (أ ف ب)

حكمت الصين الجمعة بالاعدام على كندي في قضية مخدرات، في قرار هو الثاني من نوعه بحق كندي خلال يومين وسط توتر دبلوماسي متصاعد بين بكين وأوتاوا.

وأعلنت المحكمة المتوسطة في فوشان بمقاطعة غوانغدونغ (جنوب) أنه حُكم على يي جيانهوي بتهمة "تهريب وتصنيع مخدرات" وستتم مصادرة جميع أصوله.

وبحسب صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية، صادرت السلطات 217 كيلوغراما من حبوب الهلوسة من يي وخمسة متهمين آخرين في 2016.

وحكم على باقي أفراد المجموعة الجمعة، وصدر حكم بالاعدام بحق أحدهم فيما تلقى الآخرون عقوبات أخف.

وتأتي الأحكام غداة قرار محكمة في غوانغتشو عاصمة المقاطعة قضى بالاعدام للكندي تشو ويهونغ بتهمة تصنيع مخدرات.

والعام الماضي حكمت الصين على كنديين اثنين آخرين بالاعدام بتهمة تهريب المخدرات، فيما تدهورت العلاقات بين الدولتين حول عدد من القضايا من بينها توقيف الرئيسة التنفيذية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو.

وفشلت حتى الآن نداءات كندية ناشدت الرأفة بالرجلين روبرت لويد شيلينبرغ وفان ويي.

وردا على سؤال حول قضية الجمعة قالت وزارة الخارجية الصينية إن "الاجهزة القضائية تتعامل مع القضايا بشكل مستقل وبتطبيق صارم للقانون".

وقال المتحدث وانغ وينبين في مؤتمر صحافي روتيني "نحض كندا على اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتصحيح أخطائها وبذل جهود ملموسة لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها".

- تدهور العلاقات -

تدهورت العلاقات بشكل سريع بين البلدين على خلفية عدد من القضايا في السنوات الأخيرة.

وقامت بكين بتوقيف كنديين اثنين آخرين بتهمة التجسس -- أحدهما دبلوماسي سابق -- في خطوة اعتبرت على نطاق واسع ردا انتقاميا على توقيف مينغ في كندا.

وتطالب الولايات المتحدة بتسليمها مينغ لمحاكمتها بتهمة تتعلق بانتهاكات مفترضة لشركة هواوي الصينية المصنعة للوازم الاتصالات، للعقوبات الأميركية على إيران.

في حزيران/يونيو، وجهت بكين رسميا للرجلين تهمة التجسس.

وقال وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباني قبل صدور الحكم الأخير إن حكومته أبلغت بكين بأنه "سنعارض دائما عقوبة الإعدام".

وتتكتم بكين على عدد أحكام الإعدام التي تنفذها كل عام.

لكن منظمة العفو الدولية تصنف الصين في مقدمة الدول التي تنفذ أحكاما بالاعدام ويعتقد أنها تعدم آلاف الاشخاص كل عام.

© 2020 AFP