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العالم يتحرك لنجدة بيروت الجريحة وسط تسهيل للتحويلات المالية نحو لبنان

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24

يتحرك العالم سريعا لنجدة بيروت الجريحة بعد انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية الضخم الثلاثاء. وقدمت "وسترن يونين" تسهيلات لتحويل الأموال من الخارج إلى البنوك داخل البلاد، بهدف تشجيع المغتربين على إرسال المساعدات المالية، لتقديم الدعم والعون للعائلات المتضررة، حسبما أعلنت الشركة في بيان، أضافت فيه أنها ألغت الرسوم على الحوالات المرسلة من أكثر من 200 دولة حول العالم. ويبحث اللبنانيون اليوم عن الدعم المالي العام والخاص لإعادة الإعمار، في ظل استمرار مشكلة تحديد البنوك سقف السحب بنحو 500 دولار أسبوعيا، ما يعيق سعي المواطنين ممن تضررت بيوتهم في بدء الإصلاحات.