بطولة ألمانيا: بايرن يفتتح موسم 2020-2021 بلقاء شالكه

لاعبو بايرن يحتفلون بالفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي، في صورة مؤرخة في 27 حزيران/يونيو 2020.

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برلين (أ ف ب)

يستهل بايرن ميونخ حامل اللقب الموسم المقبل من الدوري الألماني لكرة القدم، باستضافة شالكه في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل، لكن الموعد المحدّد يتوقف على تأهل الفريق البافاري إلى نهائي دوري أبطال أوروبا من عدمه، وفقا لما ذكر الاتحاد الألماني الجمعة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في ملعب "أليانز أرينا" في 18 أيلول/سبتمبر، لكنها قد تؤجل حتى مطلع الأسبوع التالي في حال وصول بايرن إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال التي ستقام في لشبونة في 23 آب/أغسطس الحالي، لمنح فريق هانزي فليك شهرا كاملا من الراحة.

ويخوض بايرن السبت إياب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية ضد ضيفه تشلسي، علما أنه فاز ذهابا بثلاثية نظيفة في "ستامفورد بريدج".

واسفرت تبعات وباء فيروس كورونا المستجد عن تأجيل انطلاق الموسم من 21 آب/أغسطس كما كان مقررا إلى الشهر التالي. كما تم تأجيل مباراة الكأس السوبر التي تقام عادة في مستهل الموسم إلى 30 أيلول/سبتمبر، علما أن النسخة الحالية ستجمع بين بايرن (بطل الدوري والكأس) وبوروسيا دورتموند (وصيف الدوري).

ووافقت أندية الدرجتين الأولى والثانية الاسبوع الماضي على خطة من أربعة بنود للسماح بعودة جزئية للجماهير في الموسم المقبل، لكنها لا تزال بحاجة للموافقة الحكومية.

وسيسمح لعدد قليل من مشجعي فرق أصحاب الأرض بالجلوس في المدرجات، حيث سيتم منحهم تذاكر يمكن تتبعها، وسيتم حظر بيع الكحول في المباريات حتى تشرين الأول/أكتوبر ولن يكون بإمكان جماهير الفرق الضيوف حضور المباريات قبل نهاية العام.

© 2020 AFP