ترامب يرى أن رسائله على فيسبوك وتويتر حول الأطفال وكوفيد-19 كانت "ممتازة"

جيم واتسون ا ف ب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في تموز/يوليو

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واشنطن (أ ف ب)

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن رسائله حول الأطفال ووباء كوفيد-19 التي شطبها موقعا فيسبوك وتويتر كانت "ممتازة".

وقال ترامب في برنامج للإذاعة التي يملكها المحافظ جيرالدو ريفيرا أنه "رسم صورة ممتازة، صورة عن الشباب".

وشطب فيسبوك للمرة الأولى تسجيل فيديو على صفحة الرئيس "لانتهاكه القواعد المتعلقة بالتضليل الإعلامي الخطير" حول وباء كوفيد-19.

ويظهر في التسجيل الملياردير الجمهوري وهو ويوضح في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن الأطفال محصنون "بشكل شبه كامل" من فيروس كورونا المستجد.

ومنع موقع تويتر من جهته موقتا فريق حملة ترامب الانتخابية من نشر تغريدات قبل سحب رسالة تتضمن تسجيل الفيديو نفسه.

ويدافع الرئيس الأميركي بشدة عن إعادة فتح المدارس لتنشيط البلاد مجددا قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 03 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقال ترامب للإذاعة الخميس إن "كل الأطباء يقولون الشيء نفسه. في نهاية الأمر، ربما ليس جميعهم، بعضهم يقولون أمرا آخر".

واتهم شبكات التواصل الاجتماعي بالعمل على كم أصوات المحافظين.

سمس/اا

© 2020 AFP