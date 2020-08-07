ترامب يوقع أمرين تنفيذيين بحظر أي معاملات أمريكية مع تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات"

© أ ف ب

الرمز التجاري لتطبيق تيك توك، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في 30 يوليو/تموز2020.

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أمرين تنفيذيين يقضيان بحظر أي معاملات أمريكية مع شركتي "بايت دانس" الصينية التي تملك تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" وشركة "تنسنت" مالكة تطبيق المراسلة "وي تشات". ويدخل الأمران حيز النفاذ خلال 45 يوما. وقال ترامب إن "تيك توك" يمكن استخدامه في حملات التضليل التي تفيد الحزب الشيوعي الصيني.

إعلان اقرأ المزيد

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس أمرين تنفيذيين يحظران أي معاملات أمريكية مع شركتي "بايت دانس" الصينية التي تمتلك تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" و"تنسنت" مالكة تطبيق المراسلة "وي تشات" وسيدخلان حيز النفاذ خلال 45 يوما.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أكدت هذا الأسبوع إنها تكثف جهودها لحذف التطبيقات الصينية "غير الموثوق بها" من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأمريكية ووصفت التطبيقين بأنهما يمثلان "تهديدات كبيرة".

وقال ترامب في أمر تنفيذي إن "تيك توك" يمكن استخدامه في حملات التضليل التي تفيد الحزب الشيوعي الصيني ويجب على الولايات المتحدة "اتخاذ إجراءات صارمة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا القومي".

وصرح أنه سيدعم بيع عمليات "تيك توك" الأمريكية إلى شركة مايكروسوفت إذا حصلت الحكومة على "جزء كبير" من سعر البيع، وحذر من أنه سيحظر الخدمة في الولايات المتحدة في 15 سبتمبر/أيلول.

وفي المرسوم الآخر قال ترامب إن "وي تشات" "يجمع تلقائيا معلومات هائلة من مستخدميه. عملية جمع البيانات هذه تهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية للأمريكيين".

وسيترتب على الأمر حظر تطبيق "وي تشات" فعليا في الولايات المتحدة خلال 45 يوما عن طريق الحظر "إلى الحد المسموح به بموجب القانون، أي معاملة مرتبطة بوي تشات من قبل أي شخص أو فيما يتعلق بأي ملكية تقع في نطاق الاختصاص القضائي الأمريكي".

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك