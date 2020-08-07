تركيا تستأنف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها شرق البحر المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفقة زوجته في حفل افتتاح متحف آيا صوفيا في إسطنبول، تركيا، 31 مارس/ آذار 2018.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أدائه صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا إن بلاده استأنفت عمليات التنقيب عن موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. وكانت تركيا قد علقت أعمال التنقيب في المنطقة الأسبوع الماضي للشروع في مفاوضات مع اليونان بهذا الشأن إلا إن أردوغان أعلن اليوم أن اليونان لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة. فيما نددت أنقرة بالاتفاق البحري الذي وقعته القاهرة وأثينا الخميس لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة المشتركة بينهما في البحر المتوسط.

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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة خلال كلمة ألقاها في إسطنبول عن أن بلاده استأنفت عمليات التنقيب عن المحروقات في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط، غداة توقيع اتفاق بحري بين أثينا والقاهرة نددت به أنقرة.

وقال أردوغان "استأنفنا عمليات التنقيب وأرسلنا من جديد بهذا الهدف (سفينة المسح الزلزالي) بارباروس خير الدين في مهمة"، بعدما أعلنت أنقرة الأسبوع الماضي تعليق عمليات التنقيب في شرق المتوسط لبدء مفاوضات مع أثينا. بيد أن الرئيس التركي أضاف أن اليونان لم تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالتنقيب عن موارد الطاقة في المنطقة.

وتركيا واليونان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف منذ فترة طويلة بشأن المطالب المتعارضة للسيادة على موارد النفط والغاز، وتصاعد التوتر بين الدولتين مجددا في الآونة الأخيرة. وأدلى أردوغان بتلك التصريحات للصحافيين بعد صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

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