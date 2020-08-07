توخل يتعرض لكسر في مشط القدم

فرانك فيف ا ف ب

مدرب باريس سان جرمان الالماني توماس توخل في لقطة له خلال مباراة ودية له ضد تولوز. 5 اب/اغسطس 2020

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

تعرض المدرب الألماني لباريس سان جرمان توماس توخل لكسر في مشط القدم خلال حصة تدريبية كما اعلن نادي العاصمة الفرنسية الجمعة.

وكشف سان جرمان بان توخل تعرض لكسر في المشط الخامس من القدم والتواء في الكاحل خلال "حصة تدريبية" مساء الخميس، لينضم الى لاعبين عدة مصابين على رأسهم كيليان مبابي والايطالي ماركو فيراتي وليفين كورزاوا والالماني ثيلو كيهرر.

يذكر ان سان جرمان يستعد لخوض مباراته ضد اتالانتا الايطالي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا الاربعاء المقبل.

ويحوم الشك حول مشاركة مبابي بعد تعرضه لالتواء في الكاحل في 24 الشهر الماضي في المباراة النهائية لكأس فرنسا ضد سانت اتيان. في المقابل، سيغيب الجناح الارجنتيني انخل دي ماريا بداعي الايقاف.

© 2020 AFP