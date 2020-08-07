ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: هل سيتمكن ريال مدريد من تدارك تخلفه أمام مانشستر سيتي؟

يستضيف ملعب "الاتحاد" مساء الجمعة مباراة إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين مانشستر سيتي وريال مدريد في اليوم الأول من استئناف المسابقة القارية إثر توقف لأكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ويتطلع الفريق الإسباني إلى تعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 1-2 على أرضه.

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يحل زين الدين زيدان مع فريقه ريال مدريد في ضيافة نادي مانشستر سيتي الجمعة في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم متطلعا إلى تعويض خسارة بنتيجة 1-2 على أرضه في ملعب "سانتياغو برنابيو"، في اليوم الأول من استئناف المسابقة القارية الأهم إثر توقف لأكثر من أربعة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

أمور كثيرة تغيرت منذ اللقاء الأول بين الفريقين، إذ استطاع زيدان تحقيق عشرة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني بعد الاستئناف ليقود ريال مدريد إلى لقبه الأول في الليغا منذ عام 2017.

ويتطلع زيدان إلى مواصلة النتائج الإيجابية بعد العودة، ولا سيما في مسابقة تزعمها النادي الملكي على مر التاريخ ويملك الرقم القياسي في عدد الألقاب (13)، ثلاثة منها متتالية بقيادة الفرنسي في منصب المدرب.

من جهته، يدخل فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا لقاء الإياب بضغط أقلّ بعد أن فاز الشهر الماضي بالاستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد قرار الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) بمنعه من المشاركة القارية للموسمين المقبلين على خلفية خروق للعب المالي النظيف، ما يعني أن الفرصة ستكون متاحة أمامه للعودة الموسم المقبل إلى المسابقة القارية في حال لم يحقق لقبها هذا الشهر بعد أن أنهى الدوري الممتاز في المركز الثاني خلف ليفربول البطل.

لكن غوارديولا ألمح إلى أن فريقه قد لا يحصل على فرصة أفضل، إذ تستكمل المنافسات في شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة اعتبارا من الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة خلف أبواب موصدة.

وفي مؤتمره الصحافي عشية اللقاء المرتقب في "ستاد الاتحاد"، قال غوارديولا "لدي شعور بأننا مستعدون للعب المباراة وتقديم أداء جيد والفوز باللقاء"، متطرقا إلى المشاكل التي عانى منها فريقه هذا الموسم على الصعيد الدفاعي، معتبرا أن المشكلة ليست بتلقي الأهداف بل بكيفية دخول الأهداف في مرمى فريقه.

وأوضح "عندما يكون (الفريق المنافس) رائعا بعد حركة (هجومية) جميلة، يجب علينا تقبل الأمر. لكن إذا كان بإمكاننا تجنب تلقي الأهداف، فيجب أن نتجنبها. ستعاقب في حال ارتكاب أخطاء من هذا النوع في هذه المسابقة. نحن ندرك الأمر (المشكلة الدفاعية) ونريد أن نحسن ذلك تدريجيا. من أجل الفوز بهذه المسابقة يجب أن نحسن هذه الناحية".

من جهته، يستقبل يوفنتوس نظيره الفرنسي ليون بعد أن خسر إيابا 1-صفر. وتجري مواجهتين أخريين السبت، الأولى بين برشلونة ونابولي (1-1 في مباراة الذهاب) والثانية بين بايرن ميونيخ وتشلسي (3-صفر).

فيما يلي، برنامج مباريات ثمن النهائي:

الجمعة 7 آب/أغسطس

يوفنتوس - ليون (صفر-1)

مانشستر سيتي - ريال مدريد (2-1)

السبت 8 آب/أغسطس

بايرن ميونيخ - تشلسي (3-صفر)

برشلونة - نابولي (1-1)

فرانس24/أ ف ب

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