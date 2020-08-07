جائزة الذكرى الـ70 الكبرى: بوتاس وهاميلتون يتبادلان السيطرة على التجارب الحرة

سائق مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون خلال جولة التجارب الحرة الثانية لجائزة الذكرى السبعين الكبرى في الفورمولا واحد، سليفرستون، نورثامبتون، في 7 اب/اغسطس 2020

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سيلفرستون (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

تبادل سائقا مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والبريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم، السيطرة على جولتي التجارب الحرة لجائزة الذكرى الـ70 الكبرى في الفورمولا واحد، المقرر سباقها الأحد على حلبة سيلفرستون.

وعاد السائقون والفرق مجددا الى الحلبة البريطانية العريقة بعد أن خاضوا عليها الأحد الماضي سباق جائزة بريطانيا الكبرى، وذلك نتيجة الروزنامة المعدلة التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد وأجبر القيمين على البطولة على إقامة سباقين على التوالي في كل من النمسا (الجولتان الأولى والثانية) وبريطانيا (الرابعة والخامسة).

ولم يتغير أي شيء منذ انطلاق الموسم بتأخر لأشهر بسبب "كوفيد-19"، إذ فرض فريق مرسيدس هيمنته الجمعة على التجارب الحرة لسباق الذكرى السبعين لانطلاق بطولة العالم عام 1950 من حلبة سيلفرستون بالذات، حيث أنهى بوتاس الجولة الصباحية في المركز الأول أمام هاميلتون، قبل أن يتبادل الزميلان مركزيهما في الجولة الحرة الثانية.

وعلى الرغم من معاناة الفرق من إطارات بيريلي في سباق الأحد الماضي واضطرار هاميلتون الى تجاوز خط النهاية على ثلاث إطارات من دون أن يمنعه ذلك من الفوز بجائزة بريطانيا للمرة السابعة في مسيرته (أصبح السائق الوحيد الذي يفوز بسباق بلاده سبع مرات)، قرر الصانع الإيطالي استخدام نوعية أكثر ليونة لسباق الأحد، ما دفع بالسائقين الى توفير الاطارات المتوسطة القساوة والقاسية للسباق عوضا عن استهلاكها في التجارب الحرة.

وتسبب هذا الأمر واستخدام الإطارات اللينة، الى تواجد السيارات لفترات قصيرة على الحلبة في الجولتين الحرتين نظرا لعدم فعالية الإطار اللين لفترة طويلة.

وبعد 21 لفة في الجولة الحرة الأولى، حل بوتاس الذي خسر مركزه الثاني الأحد الماضي وأنهى السباق في المركز الحادي عشر نتيجة انفجار إطار سيارته قبل لفتين على النهاية، في المركز الأول بفارق 0,138 ثانية عن زميله هامليتون (23 لفة)، فيما جاء سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن ثالثا بفارق 0,727 ثانية، والألماني نيكو هولكنبرغ، العائد الى رايسينغ بوينت للسباق الثاني تواليا بسبب إصابة المكسيكي سيرخيو بيريز بفيروس "كوفيد-19"، رابعا بفارق 0,776 ث.

وكان ابن موناكو شارل لوكلير الأفضل ترتيبا في فيراري بحلوله خامسا، في حين جاء زميله بطل العالم السابق سيباستيان فيتل سابعا بفارق قرابة ثانية ونصف عن بوتاس.

ولم يتغير الوضع من حيث سيطرة سيارة مرسيدس، الفائزة بالسباقات الأربعة الأولى مع الانطلاق من المركز الأول فيها جميعا، في التجارب الثانية لكن هاميلتون كان الأول هذه المرة بعد 22 لفة على الحلبة، بفارق 0,176 ثانية عن بوتاس، فيما جاء الأسترالي دانيال ريكياردو على متن رينو ثالثا أمام فيرشتابن والكندي لانس سترول (رايسينغ بوينت).

وتواصلت معاناة فيتل، إذ اكتفى بعد ثلاثين لفة في الحلبة بالمركز الرابع عشر بفارق أكثر من ثانية ونصف عن بوتاس، فيما جاء لوكلير سابعا بفارق 1,206 ث عن المركز الأول.

- ترتيب الخمسة الأوائل في الجولة الحرة الأولى:

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:26.166 (21 عدد اللفات)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:26.304 (23)

ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:26.893 (24)

نيكو هولكنبرغ (المانيا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:26.942 (25)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:27.062 (20)

- ترتيب الخمسة الأوائل في الجولة الحرة الثانية:

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:25.606 (22 عدد اللفات)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:25.782 (22)

دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) 1:26.421 (29)

ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:26.437 (15)

لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:26.501 (24)

© 2020 AFP