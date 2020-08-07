دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يودع على يد ليون رغم الفوز وثنائية رونالدو

ميغيل ميدينا ا ف ب

لقطة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة فريقه يوفنتوس الايطالي وضيفه ليون الفرنسي في اياب ثمن نهائي دوري الابطال، تورينو في 7 اب/اغسطس 2020

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تورينو (إيطاليا) (أ ف ب)

انتهى مشوار يوفنتوس الإيطالي عند الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، على الرغم من فوزه على ضيفه ليون الفرنسي 2-1 الجمعة خلف أبواب موصدة، وذلك لخسارة تعرض لها قبل أشهر عدة في ملعب منافسه قبل قرار تعليق المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخسر يوفنتوس لقاء الذهاب صفر-1 في 26 شباط/فبراير الماضي قبل تعليق الموسم، وبدأ لقاء الإياب متأخرا بركلة جزاء نفذها الهولندي ممفيس ديباي (12)، لكنه عاد الى الأجواء بفضل ثنائية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (43 من ركلة جزاء و60)، من دون أن ينجح في النهاية بحجز بطاقته الى لشبونة حيث تستكمل المسابقة ببطولة مصغرة نتيجة تداعيات "كوفيد-19".

وفشل يوفنتوس بالتالي في تكرار انجاز الموسم الماضي حين خسر في ذهاب ثمن النهائي أيضا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-2 ثم فاز إيابا على أرضه 3-صفر بفضل ثلاثية لرونالدو.

لكن القصة لم تتكرر رغم تسجيل رونالدو لثنائية في مباراة الجمعة التي بدأها فريقه متخلفا، ليودع فريق "السيدة العجوز" المسابقة من دور إقصائي على يد فريق فرنسي للمرة الأولى بنظام مباراتي ذهاب وإياب.

والخروج من المسابقة سيعقد وضع المدرب ماوريتسيو ساري الذي عجز في موسمه الأول عن كسب تأييد الجمهور على الرغم من الفوز بلقب الدوري المحلي، فيما كان التأهل بمثابة إنجاز لنظيره رودي غارسيا لأنها المرة الأولى التي يصل فيها ليون الى ربع النهائي منذ موسم 2009-2010 حين انتهى مشواره في دور الأربعة على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وبدأ يوفنتوس اللقاء بجلوس الأرجنتيني باولو ديبالا على مقاعد البدلاء نتيجة إصابة تعرض لها قبل اسابيع في فخذه الأيسر، ما سمح لمواطنه غونزالو هيغواين أن يلعب أساسيا في خط المقدمة الى جانب رونالدو وفيديركو برنارديسكي.

وكما كان متوقعا، ضغط يوفنتوس لكن الفرصة الخطرة الأولى كانت لليون بتسديدة لحسام عوار الذي أجبر الحارس البولندي فويتشيخ تشيشني على التدخل لانقاذ فريقه (9).

وتعقدت الأمور على يوفنتوس حين احتسب الحكم ركلة جزاء غير واضحة على الأوروغوياني رودريغيو بنتانكور بحق عوار بعد الاحتكام الى تقنية "في أيه آر"، وانبرى لها ديباي على طريقة "بانينكا" في شباك تشيشني (12).

حاول يوفنتوس تدارك الموقف وحصل على بعض الفرص، أبرزها لبرنارديسكي الذي توغل في الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء وتخطى الحارس البرتغالي أنتوني لوبيز، لكن عندما كان يهم للتسديد في الشباك الخالية تدخل المدافع البرازيلي مارسيلو أنتونيو وقطع الكرة (21).

وعرف ليون بعدها كيف يحد من خطورة يوفنتوس الذي كان قريبا مرة واحدة من التسجيل عبر ركلة حرة قريبة نفذها رونالدو، إلا أن لوبيز تألق وحرم مواطنه من الوصول الى شباكه (40).

لكن الحكم تدخل مجددا لتغيير النتيجة باحتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل على ديباي الذي ارتدت الكرة من يده وهي على جسده بعد ركلة حرة نفذها البوسني ميراليم بيانيتش، فانبرى لها رونالدو بنجاح وأدرك التعادل (43).

وعندما بدا أن يوفنتوس عاجزا في الشوط الثاني عن الوصول مجددا الى شباك ضيفه، قال رونالدو كلمته بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة الى الزاوية اليسرى العليا (60)، معيدا الحياة لعملاق تورينو.

زج بعدها ساري بديبالا بدلا من برنارديسكي بحثا عن هدف التأهل الذي كاد أن يأتي من رونالدو بكرة رأسية إثر ركلة ركنية، لكن محاولته علت العارضة بقليل (76).

وعجز ديبالا عن إكمال اللقاء بعد تجدد الإصابة، تاركا الفريق يتخبط في محاولته للوصول الى الشباك مرة ثالثة، إلا أن ذلك لم يتحقق لينتهي مشواره في تورينو عوضا عن السفر الى لشبونة.

© 2020 AFP