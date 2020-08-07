رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يزور بيروت السبت (تغريدة)

ستيافني لوكوك تصوير مشترك/اف ب

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في بداية قمة الاتحاد الأوروبي في 17 تموز/يوليو 2020

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بروكسل (أ ف ب)

يزور رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بيروت السبت "تأكيدا على تضامن أوروبا مع الشعب اللبناني" وللقاء المسؤولين بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت الثلاثاء.

وكتب في تغريدة "في حالة صدمة وحزن، نقف إلى جانب كل الذين تضرروا بالانفجار وسنقدم المساعدات". وسيلتقي المسؤول البلجيكي الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب.

والخميس اعلن الاتحاد الاوروبي صرف 33 مليون يورو لتمويل اول مساعدة عاجلة للبنان وارسال موارد مادية منها سفينة مستشفى إيطالية لتقديم المساعدة لطواقم الاغاثة في بيروت بعد الانفجار العنيف الثلاثاء الذي أوقع أكثر من 150 قتيلا.

© 2020 AFP