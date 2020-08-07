زيارة تضامنية من الأمين العام للجامعة العربية إلى بيروت السبت

الأمين العام للجامعة العربية خلال مشاركته في حوار المنامة في البحرين في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2018

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القاهرة (أ ف ب)

يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى بيروت السبت، تضامنا مع لبنان عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت، حسب بيان للجامعة الجمعة.

وقال البيان إن "الهدف من الزيارة هو ابداء التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة والتي يمكن ان تكون ممتدة لفترة زمنية، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حاليا".

وتسبّب الانفجار الثلاثاء بمقتل ما لا يقلّ عن 149 شخصاً وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين بجروح، في حصيلة جديدة لكنّها غير نهائيّة، إذ لا يزال العشرات في عداد المفقودين، فيما بات مئات الآلاف فجأة بدون مأوى جرّاء الانفجار الذي نتج عن حريق في مستودع خُزّن فيه 2750 طنّاً من مادّة نيترات الأمونيوم.

وطالب أبو الغيط في البيان بـ"تحركٍ دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها".

والخميس زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت واستمع إلى غضب اللبنانيّين خلال جولة له في شارع متضرّر في العاصمة، داعياً إلى "تحقيق دولي" في الانفجار ومعلناً أيضاً عن مؤتمر دوليّ لتقديم المساعدة إلى المتضرّرين "في الأيام المقبلة".

© 2020 AFP