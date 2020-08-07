فرنسا تسجل ارتفاعا بنسبة 30% في عدد الإصابات بفيروس كورونا

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شهدت فرنسا في الأسبوع الممتد بين 27 يوليو/تموز/يوليو و2 أغسطس/آب ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنسبة تتجاوز 30% وفق حصيلة أسبوعية نشرت الخميس، وهي وتيرة أسرع من عدد الفحوص المنجزة. وكان المجلس العلمي قد حذر الثلاثاء من أن فرنسا ليست بمنأى عن تجدد انتشار العدوى على نطاق واسع، وحثّ الفرنسيين على احترام إرشادات الوقاية.

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شهدت فرنسا خلال أسبوع ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنسبة تتجاوز 30% وفق حصيلة أسبوعية نشرت الخميس، وهو نسق أسرع من عدد الفحوص المنجزة.

وسجلت في الأسبوع الممتد بين 27 تموز/يوليو و2 آب/أغسطس 7565 إصابة، أي بزيادة قدرها 33 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد بدوره ارتفاعا في الإصابات (57%، 5695 إصابة).

وتشير الحصيلة اليومية التي نشرتها وزارة الصحة الخميس إلى الأمر ذاته: 1604 إصابات مؤكدة في آخر 24 ساعة، بعد تسجيل 1695 إصابة قبل يوم، وقد عادت الإصابات اليومية الجديدة لتتجاوز عتبة الألف منذ نهاية يوليو/تموز.

وكان المجلس العلمي الذي يقدم توجيهات للحكومة حول الوباء قد حذر الثلاثاء من أن فرنسا ليست بمنأى عن تجدد انتشار العدوى بشكل واسع، وحثّ الفرنسيين على احترام إرشادات الوقاية.

وسجلت فرنسا حتى الآن 30312 وفاة جراء كوفيد-19، أي بزيادة 7 وفيات خلال 24 ساعة.

فرانس24/ أ ف ب

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