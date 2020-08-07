عدد المصابين بفيروس كورونا يتعدى عتبة المليون بأفريقيا

بدأت القارة السوداء تدخل مرحلة الخطر فيما يتعلق بمرض كوفيد-19، إذ تخطى عدد الإصابات بها عتبة المليون حالة مؤكدة خصوصا أن معظم الدول الأفريقية ذات موارد محدودة وليست لديها القدرة على إجراء الفحوصات المطلوبة. فيما بلغ الجمعة عدد المصابين بفيروس كورونا على المستوى العالمي 19 مليونا وتوفي أكثر من 700 ألف شخص.

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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا المليون أكثر من نصفهم في جنوب أفريقيا، حسب تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية وذلك بعد ثمانية أشهر على انتشار الفيروس. وأدى الوباء إلى وفاة أكثر من 21 ألف شخص في القارة، مع ذلك، تبقى أفريقيا من بين أقل القارات تضررا، إذ لم تسجل سوى أوقيانيا عدد إصابات أدنى.

وجنوب أفريقيا هي أكثر بلد متضرر من الوباء في القارة بفارق بعيد، بتسجيلها إجمالي 538,184 إصابة، بينها 8307 حالات الخميس. وأحصى البلد 9604 وفيات نتيجة الوباء (+306)، في حين بلغ عدد المتعافين 387,316. وجنوب أفريقيا هي خامس دول العالم الأكثر تضررا من كوفيد-19 لناحية عدد الإصابات. وسجلت مصر نحو 95 ألف إصابة، ونيجيريا حوالي 45 ألف إصابة.

اختبار كوفيد في جنوب إفريقيا © فرانس24 جنوب أفريقيا.. الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا في القارة السمراء

ولا تعكس هذه الأرقام سوى جزء من الواقع لأن قدرات الفحص في العديد من الدول الأفريقية محدودة.

,على مستوى العالم، سجلت 19 مليون إصابة في المجموع، بينها مليون خلال أربعة أيام بينما توفي أكثر من 712 ألف شخص. وفي مواجهة الوباء الذي لا يضعف، فرضت دول عدة إجراءات عزل جديدة أو قيودا على السفر.

الوضع في الولايات المتحدة

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا الألفين خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة، بينما بلغ عدد الإصابات في أفريقيا مليونا وفي الهند مليونين، في أرقام مقلقة جديدة تكشف تقدم وباء كوفيد-19 الذي يدفع العديد من الدول إلى تشديد إجراءاتها الصحية للحد منه.

وأعلنت جامعة جونز هوبكينز التي تعد مرجعا أن الولايات المتحدة سجلت الخميس 2060 وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس في حصيلة يومية محزنة لم تسجل منذ ثلاثة أشهر. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات بكورونا إلى أكثر من 160 ألفا في هذا البلد الأكثر تضررا في العالم ويتقدم على البرازيل.

وخلافا لخبرائه الذين يلتزمون حذرا أكبر، أعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس أنه قد يتم إنتاج لقاح ضد الفيروس قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

بولسونارو "ضميره مرتاح" والوباء يتسارع في أمريكا الجنوبية

في البرازيل حيث بلغت حصيلة الوفيات الخميس 98 ألفا و493، أكد الرئيس جايير بولسونارو أن "ضميره مرتاح". وقال "بوسائلنا يمكننا القول إننا فعلنا ما بوسعنا وحتى المستحيل لإنقاذ أرواح". ويعارض الرئيس البرازيلي منذ بداية الوباء إجراءات العزل والتباعد الجسدي ويقلل من خطورة المرض.

وفي المكسيك ثالث الدول الأكثر تضررا في العالم، تجاوز عدد الوفيات الخميس الخمسين ألفا بينما تتزايد الانتقادات لإدارة الوباء والأزمة الاقتصادية من قبل الحكومة.

فرانس24/ أ ف ب

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