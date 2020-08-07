لبنان: الجهات المانحة تجتمع الأحد بمشاركة المؤسسات الأوروبية لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة

© باتريك باز/ ا ف ب

متطوعون لبنانيون ينظفون شوارع العاصمة اللبنانية في 5 آب/أغسطس 2020 بعد الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت

فيما كشف رئيس مجلس أوروبا شارل ميشال أنه سيزور بيروت السبت، أعلنت الجمعة المفوضية الأوروبية الجمعة أن المؤسسات الأوروبية ستشارك الأحد في مؤتمر للجهات المانحة تنظمه فرنسا لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لسكان العاصمة اللبنانية التي هزها انفجار عنيف الثلاثاء.

إعلان اقرأ المزيد

تشارك المؤسسات الأوروبية في مؤتمر للجهات المانحة تنظمه فرنسا الأحد لتوفير مساعدات إنسانية عاجلة لسكان بيروت التي هزها انفجار عنيف الثلاثاء، كما أعلنت الجمعة المفوضية الأوروبية.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر أن "المفوضية ستمثل بالمفوض المكلف بالمساعدة الإنسانية جانيز لينارتشيتش. وسينظم المؤتمر عبر الفيديو بهدف جمع أموال لتقديم مساعدة إنسانية عاجلة" للبنان.

من جهته، يزور رئيس مجلس أوروبا شارل ميشال بيروت السبت "تأكيدا على تضامن أوروبا مع الشعب اللبناني" وللقاء المسؤولين. وكتب ميشال في تغريدة عبر تويتر "في حالة صدمة وحزن، نقف إلى جانب كل الذين تضرروا بالانفجار وسنقدم المساعدات".

وسيلتقي المسؤول البلجيكي الرئيس ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الخميس صرف 33 مليون يورو لتمويل أول مساعدة عاجلة للبنان وإرسال موارد مادية منها سفينة-مستشفى إيطالية لتقديم المساعدة لطواقم الإغاثة في بيروت.

فرانس24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك