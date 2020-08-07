لبنان: المدير العام لمرفأ بيروت ضمن 16 شخصا احتجزوا في إطار التحقيق في الانفجار

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أوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصا في إطار التحقيق في الانفجار الذي هز مستودع مرفأ العاصمة بيروت الثلاثاء، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الخميس. وذكر مصدر قضائي ومحطتان تلفزيونيتان محليتان أن المدير العام للمرفأ، حسن قريطم، ضمن المحتجزين. وقد قال البنك المركزي في وقت سابق إنه جمد حسابات سبعة أشخاص بينهم قريطم ورئيس الجمارك اللبنانية.

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قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الخميس إن سلطات البلاد أوقفت 16 شخصا في إطار التحقيق في انفجار مستودع مرفأ العاصمة بيروت.

وذكر مصدر قضائي ومحطتان تلفزيونيتان محليتان أن المدير العام لمرفأ بيروت، حسن قريطم، بين المحتجزين.

ولم تكشف الوكالة الوطنية للإعلام أسماء هؤلاء الأفراد، لكنها نقلت عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، قوله إن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت إليهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد الشديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.

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ونقلت الوكالة عنه قوله أيضا إن الموقوفين "حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق". ولم يذكر أسماء المحتجزين وقال إن التحقيقات جارية.

وقد قال البنك المركزي في وقت سابق إنه جمد حسابات سبعة أشخاص بينهم قريطم ورئيس الجمارك اللبنانية.

وتسبب الانفجار في مقتل 149 شخصا وإصابة خمسة آلاف آخرين، بينما لا تزال عمليات البحث عن مفقودين مستمرة في موقع الانفجار.

فرانس24/رويترز

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