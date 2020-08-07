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من التأسيس إلى الاستقلال وحتى انفجار مرفأ بيروت.. تاريخ العلاقات الفرنسية اللبنانية

صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

أعادت إطلالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس من قصر الصنوبر في بيروت اللبنانيين إلى عام 1920، حين أعلن الجنرال الفرنسي غورو تأسيس دولة لبنان الكبير. بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبراطورية العثمانية، تم وضع المناطق المتفككة وبينها متصرفية جبل لبنان تحت الوصاية الفرنسية بموجب اتفاقية سايكس بيكو. واستمر الانتداب الفرنسي على لبنان مدة 25 عاما، وبعد صراع سياسي، أعلن اللبنانيون استقلال بلادهم تحت اسم الجمهورية اللبنانية عام 1943.