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موفد فرانس24 إلى بيروت: تواصل جهود البحث عن ضحايا أو جرحى تحت الركام

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس24

تواصل فرق الإنقاذ اللبنانية والأجنبية الجمعة أعمال الإنقاذ والبحث عن المفقودين بين ركام ما تبقى من مرفأ بيروت الذي شهد انفجارا ضخما الثلاثاء، أوقع ما لا يقل عن 154 قتيلا وأكثر من خمسة آلاف جريح. وفي هذا السياق، قال موفد فرانس24 إلى بيروت عبد الله ملكاوي "الجيش اللبناني يغلق مدخل مرفأ بيروت ويمنع الدخول حتى أمام الصحافة. فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن جثث المفقودين وربما عن ناجين". وأضاف ملكاوي "بعض العائلات تنتظر العثور على مفقودين في الانفجار.. هي عائلات منكوبة مقهورة حزينة منهارة ومحبطة، تطالب السلطات بمعلومات لمعرفة مصير ذويها".