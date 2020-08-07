هل توجه ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس إلى أبوظبي الاثنين على متن طائرة خاصة؟

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ذكرت صحيفة "إي.بي.سي" الجمعة أن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس (82 عاما) الذي أفصح الاثنين الماضي عن نيته مغادرة بلاده والتوجه للعيش في المنفى عقب تحقيقات داخل وخارج إسبانيا تفيد بتورطه في شبهات فساد، قد سافر في اليوم ذاته إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة برفقة "أربعة من حراس الأمن وشخص آخر".

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ذكرت صحيفة "إي.بي.سي" الجمعة أن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس سافر إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة الاثنين الماضي، أي منذ إعلانه المفاجئ مغادرة إسبانيا.

وقالت الصحيفة في نسختها باللغة الإسبانية إن الطائرة كانت في طريقها من باريس إلى أبوظبي وتوقفت في مدينة فيغو بشمال غرب إسبانيا لنقل خوان كارلوس وأربعة من حراس الأمن وشخص آخر.

ومنذ أن أعلن خوان كارلوس، البالغ من العمر 82 عاما، قراره المفاجئ بمغادرة بلاده لم يكن هناك تأكيد رسمي لمكان وجوده.

فرانس24/ رويترز

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