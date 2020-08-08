أندريا بيرلو مدربا ليوفنتوس الايطالي (رسمي)

ماركو برتوريلو ا ف ب/ارشيف

لقطة للنجم الكروي الايطالي أندريا بيرلو على هامش مباراة تكريمية في ختام مسيرته الاحترافية، في 21 أيار/مايو 2018.

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ميلانو (أ ف ب)

أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا السبت تعيين نجمه السابق أندريا بيرلو مدربا لفريقه الاول خلفا لماوريتسيو سارّي المقال من منصبه، بعد اقصاء الفريق من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم الجمعة أمام ليون الفرنسي.

واشار يوفنتوس ان "بيرلو وقع عقدا اليوم لمدة عامين حتى 30 حزيران/يونيو 2022".

وكان بيرلو (41 عاما)، بطل العالم 2006 ولاعب وسط يوفنتوس بين 2011 و2015، قد عُيّن قبل عشرة ايام مدربا لفريق تحت 23 عاما المشارك ببطولة الدرجة الثالثة ولا يملك خبرة تدريبية كبيرة.

واقيل ساري (61 عاما) بعد موسم واحد على قدومه من تشلسي الانكليزي، برغم قيادته "السيدة العجوز" الى التتويج بلقب الدوري للعام التاسع تواليا.

وبدأ بيرلو مسيرته الكروية في نادي بريشيا عام 1995، انتقل بعدها إلى إنتر (1998) الذي اعاره إلى كل من ريجينا وبريشيا، لينتقل بعد ذلك إلى الجار ميلان حيث أمضى عشرة أعوام (2001-2011) فاز خلالها بالدوري مرتين والكأس والكأس السوبر محليا، وبدوري أبطال أوروبا مرتين والكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية.

انضم بعدها الى يوفنتوس (2011-2015) حيث فاز بلقب "سيري أ" أربع مرات متتالية، واختتم مسيرته كلاعب في نيويورك سيتي الأميركي (2015-2017).

وعلى صعيد المنتخب الوطني، خاض بيرلو 116 مباراة دولية سجل خلالها 13 هدفا، وكان عنصرا حاسما بفوز بلاده بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

© 2020 AFP