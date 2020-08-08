اصابة بطل العاب القوى الكيني كيبروتو بكورونا

اندري ايساكوفيتش ا ف ب

الكيني كونسيسلوس كيبروتو يحتفظ بلقبه العالمي في سباق 3 الاف م موانع في 4 تشرين الاول/اكتوبر 2019 في الدوحة

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نيروبي (أ ف ب)

قال بطل العالم الكيني كونسيسلوس كيبروتو في سباق 3 آلاف م موانع السبت انه لن يشارك في لقاء موناكو الافتتاحي في الدوري الماسي لالعاب القوى الاسبوع المقبل بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان كيبروتو (25 عاما) بين 11 عداء كينيا حصلوا على تأشيرات للمشاركة في السباق المقرر في 14 اب/اغسطس، لكنه اجبر على الانسحاب بعد خضوعه لاختبارات اجبارية قبل المشاركة.

وجاءت نتائج كيبروتو ايجابية الجمعة بمستشفى في مدينة الدوريت (غرب).

قال حامل ذهبية اولمبياد ريو 2016 ومونديالي لندن 2017 والدوحة 2019 لوكالة فرانس برس "من المؤسف ان تكون نتيجة الاختبار ايجابية، لذا لست قادرا ان اكون ضمن الفريق".

تابع "من المخيب عدم المشاركة بعد تدربي بجهد طوال فترة الحجر بسبب الجائحة". وقال كيبروتو انه لا يعاني من عوارض وينتظر تعليمات اضافية من اطبائه.

© 2020 AFP