العرض الإسرائيلي لمساعدة لبنان بلا أفق

جاك غيز ا ف ب

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القدس (أ ف ب)

تقدمت اسرائيل عقب الانفجار الضخم في مرفأ العاصمة بيروت بعروض لمنح مساعدة "إنسانية" للبنان لكن عرضها هذا لم يلق تجاوبا من اللبنانيين في أجواء العداء الدائم بين البلدين.

ومباشرة بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية، توجّهت أصابع اتهام باتجاه إسرائيل في ظل حال الحرب القائمة بين الطرفين.

وعزت السلطات اللبنانية ما حدث إلى انفجار في عنبر يضم أطنانا من نيترات الأمونيوم.

وفي ظل "عدم التعليق" التقليدي للجيش الإسرائيلي، أكد مصدر حكومي أنّ "إسرائيل ليس لها أي علاقة بالحادث"، وذلك قبيل عرض الدولة العبرية تقديم مساعدة إنسانية إلى لبنان.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنّ "إسرائيل توجّهت إلى لبنان عبر جهات أمنية وسياسية دولية وعرضت مساعدة إنسانية وطبية".

ولم تعلّق الحكومة اللبنانية على الإعلان الإسرائيلي.

وتقول مصادر حكومية ودبلوماسية في القدس إنّ إسرائيل لا تزال تسعى، ولكن دون جدوى، لإرسال معدات طبية إلى لبنان عبر الأمم المتحدة، وإرسال فريق طبي إلى قبرص حيث يمكن أن يعالج مصابون.

واعتبر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق عاموس يادلين أنّها "بادرة إنسانية (...) من شأنها أن تجمع" الدولتين. وقال لصحافيين إنّ "السبب الوحيد لعدم وجود سلام هو أنّ إيران سيطرت على (لبنان) من خلال حزب الله وهي تختلق الذرائع للإبقاء على النزاع".

- "استغلال الكارثة" -

لم يأبه اللبنانيون، المشغولون بمأساتهم، بما أعلنته إسرائيل، فيما سخر البعض من الأمر وعلق كثر على تغريدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول "تقتل القتيل وتمشي في جنازته".

وغرّد أحدهم "على إسرائيل أن تتوقف عن استغلال الكارثة لتببيض جرائمها ضد لبنان"، وتساءلت أخرى "هل تعلمون كيف (تساعد) إسرائيل" لبنان؟ "طائراتها الحربية تحلق في الأجواء اللبنانية ومسيّراتها لا تغادرها أبدا".

وثمة ذاكرة مريرة في بيروت عن الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وعن حرب صيف العام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، فضلاً عن المسألة الشائكة المتعلقة بعودة مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في لبنان.

ولا يزال التوتر سيّد الموقف بين الجانبين بعد القصف المدفعي الذي نفذته إسرائيل في نهاية تموز/يوليو على قطاع حدودي بعدما قالت إنّها تعرضت لمحاولة تسلل "إرهابيين" من لبنان.

ويقول رجل الأعمال الإسرائيلي ايريل مارغاليت إنّ "إسرائيل حاربت لعقود الإرهاب الآتي من لبنان، ولكن ليس لدينا أي شيء ضدّ الشعب اللبناني". وأوضح أنّه طلب إلى ماكرون أن يقدّم العرض الإسرائيلي خلال زيارته إلى بيروت والتي كشف خلالها الرئيس الفرنسي عن خطة لمساعدة لبنان.

- "الإنسانية تسبق النزاع؟ "-

خلال الأشهر الأخيرة التي دخل فيها لبنان أزمة اقتصادية ومالية، دعم مسؤولون إسرائيليون فكرة خطة مساعدة دولية لإنقاذه ولكن شرط إجراء إصلاحات تقلل نفوذ حزب الله.

وإذا كان العرض الإسرائيلي بلا صدى في لبنان، فإنّ مبادرة رئيس بلدية تل ابيب لإضاءة مقرّ البلدية بألوان العلم اللبناني لم يلقَ إجماعا في إسرائيل حيث يعتبر جزء من الطبقة السياسية ومن السكان أنّ لبنان، وليس فقط حزب الله، عدو.

وقال رون هولداي، رئيس بلديّة تلّ أبيب، إنّ "الإنسانية تسبق أيّ نزاع، وقلوبنا مع الشعب اللبناني بعد الكارثة الرهيبة التي حلّت به".

وهذه مبادرة مبالغ بها وفق جزء من اليمين الإسرائيلي.

وندد الكاتب الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي ب"عرض مليء بالنفاق".

من جانبه، كتب وزير شؤون القدس رافي بيرتس "من الممكن والضروري تقديم مساعدات إنسانيّة للمدنيّين اللبنانيّين، لكنّ التلويح بعلم العدوّ في قلب تلّ أبيب هو إرباك أخلاقي"، في موقف أيده نجل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يائير.

وقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي "هذا جنون. لبنان عدو رسمياً ورفع علم العدو جريمة".

© 2020 AFP