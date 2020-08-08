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انفجار بيروت: جمعيات من المجتمع المدني تحشد مساعدات مالية وعينية لفائدة المنكوبين

زجاج مكسور وركام في أحد البيوت من قوة انفجار مرفأ بيروت. © فرانس 24

غداة انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، احتشد عدد من جمعيات أهلية ومن المجتمع المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا البلد الذي يعاني أصلا من أزمة اقتصادية مستعصية تعتبر الأسوأ في تاريخه. وعمدت بعض الجمعيات إلى جمع الأموال نقدا لإصلاح واجهات وزجاج المنازل والمباني المتضررة التي تجاوز عددها الثمانية آلاف قبيل حلول فصل الشتاء، كما لجأ البعض الآخر إلى تنظيم حفلات موسيقية من أجل تقديم ريعها إلى المنكوبين جراء الانفجار.