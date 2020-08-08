باريس: الكمامة إلزامية في الأحياء المزدحمة ابتداء من الاثنين

الكمامة أصبحت إجبارية في المناطق المفتوحة في الأحياء المزدحمة في باريس. هذا ما أكدته السلطات الفرنسية يوم السبت مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة وسيبدأ تطبيقه ابتداء من يوم الاثنين.

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فرضت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس يوم السبت وضع الكمامة في المناطق المفتوحة بشكل إجباري في الأحياء المزدحمة من العاصمة اعتبارا من يوم الاثنين مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وأشارت سلطات باريس في بيان إلى أن هذا الأمر يسري على كل من يبلغ عمره 11 عاما فأكثر. مضيفة: "كل المؤشرات تثبت أنه منذ منتصف يوليو بدأ الفيروس ينتشر من جديد بشكل أكثر نشاطا".

وأكدت أن معدل الاختبارات الايجابية في منطقة باريس الكبرى يبلغ الآن 2.4 في المئة مقابل متوسط عام يبلغ 1.6 في المئة.

من جهتها، أوضحت محافظة باريس أن المناطق التي سيكون وضع كمامة فيها إجباريا سيتم تفصيلها وتقييمها على أساس منتظم. وتشمل بعض المناطق الكثيفة السكان في الأحياء الفقيرة بالعاصمة.

وبعد أن أدى عزل عام صارم إلى إبطاء حالات الإصابة بكورونا تشهد دول أوروبية كثيرة سلسلة جديدة من تفشي المرض بعد تخفيف القيود في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية وتخفيف إحباط الناس.

وجعلت فرنسا وضع الكمامات إجباريا في المناطق العامة المغلقة مثل المتاجر والبنوك منذ 21 يوليو تموز وتنضم باريس إلى قائمة متزايدة من المدن التي تأمر الناس بوضع كمامات في المناطق المفتوحة المزدحمة مثل تولوز وليل وبياريتز.

فرانس24/رويترز

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