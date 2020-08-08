بدعوة من الرئيس الفرنسي ..دونالد ترامب يعلن مشاركته الأحد في مؤتمر دولي لدعم لبنان

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني ميشال عون واتفقا على عقد مؤتمر عبر الفيديو الأحد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سبق ودعا إلى هذا المؤتمر، وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم، للنظر في كيفية مساعدة بيروت المنكوبة عقب انفجار المرفأ الذي أودى بحياة 154 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آلاف شخص.

إعلان اقرأ المزيد

بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه قرر المشاركة في مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار بيروت الضخم الذي أودى بحياة 154 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من خمسة آلاف وتدمير أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية.

وغرد ترامب بعد إجرائه محادثة هاتفية مع الرئيس اللبناني ميشال عون سبقتها أخرى مع منظم المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الجميع يريد المساعدة".

...We will be having a conference call on Sunday with President Macron, leaders of Lebanon, and leaders from various other parts of the world. Everyone wants to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2020

وقال "سنعقد مؤتمرا عبر الفيديو الأحد مع الرئيس ماكرون وقادة من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم".

مداخلة اخبير عسكري واستراتيجي لمناقشة الوضع في لبنان

ولاحقا أورد بيان للبيت الابيض أن ترامب "أعرب عن تعازيه العميقة لشعب لبنان" خلال المحادثة الهاتفية مع عون، التي تعهد خلالها "بمواصلة دعم الولايات المتحدة في تأمين الإمدادات الطارئة الضرورية لتلبية الاحتياجات الصحية والانسانية خلال هذه الأوقات الصعبة".

وناقش الرئيسان أيضا جهود الإنقاذ حيث أكد ترامب "استمرار الولايات المتحدة في مساعدتها للشعب اللبناني".

وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقاً في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ ست سنوات.

17 مليون دولار مساعدات أمريكية للبنان المنكوب

وكان ماكرون قد تلقى غداة زيارته بيروت اتصالاً هاتفياً من ترامب الذي تعهدت بلاده بتقديم مساعدات تفوق قيمتها 17 مليون دولار أمريكي.

واتفق الرئيسان وفق متحدثة باسم البيت الأبيض على "العمل معاً مع الشركاء الدوليين لتقدم مساعدة فورية للشعب اللبناني".

وتسبّب انفجار بيروت بتشريد نحو 300 ألف شخص من سكان العاصمة ممن تصدّعت منازلهم أو تضررت بشدة، بينهم مئة ألف طفل وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وحطت في بيروت الجمعة طائرات تحمل مساعدات قادمة من ايران والسعودية والامارات، بعد أن كانت قد سيقتها طائرات من فرنسا والكويت وقطر وروسيا.

وقال ترامب إن ثلاث طائرات أمريكية محملة بالمساعدات في طريقها الى لبنان، على متنها ايضا عاملين في الجال الصحة والإغاثة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك