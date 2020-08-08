بكين تصف العقوبات الأمريكية على هونغ كونغ "بالوحشية وغير المنطقية"

© أ ف ب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزور مصنع ويربول في كلايد، أوهايو، 6 أغسطس / آب 2020

وصفت بكين العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من قادة هونغ كونغ "بالوحشية وغير المنطقية". وأوقعت واشنطن عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام وعشرة مسؤولين آخرين في المنطقة، في إطار تعزيز ضغوطها على الصين. وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لهؤلاء المسؤولين الذين تتهمهم واشنطن "بقمع الحريات وتعطيل العملية الديمقراطية".

إعلان اقرأ المزيد

قال الأمين العام للتجارة في هونغ كونغ، إدوارد يان السبت أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولي هونغ كونغ "وحشية وغير منطقية"، محذرا من تأثيرات محتملة لذلك على المصالح التجارية الأمريكية في مركز الأعمال العالمي.

"نوايا خبيثة"

وقال مكتب تمثيل الحكومة الصينية في هونغ كونغ في بيان السبت إن هذه العقوبات "تكشف النوايا الخبيثة للسياسيين الأمريكيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونغ كونغ".

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الجمعة عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام وعشرة مسؤولين آخرين في المنطقة، في إطار تعزيز ضغوطها على بكين. وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لهؤلاء المسؤولين.

وقال إدوارد يان للصحافيين "هذا النوع من العقوبات، اذا كان يستهدف مسؤولين أو زعماء في بلد آخر، هو اجراء وحشي وغير متناسب وغير منطقي". وأضاف "اذا طبقت واشنطن بشكل أحادي هذا النوع من الأفعال غير المنطقية، فسيكون لها في نهاية المطاف تأثير على الشركات الأمريكية".

وتتهم واشنطن هؤلاء الشخصيات بأنهم "مسؤولون بشكل مباشر عن تنفيذ سياسات بكين في قمع الحريات والعملية الديمقراطية".

"ليس لدي سنت واحد من الأصول الأجنبية".

وبين الذين فرضت واشنطن عليهم عقوبات رئيس مكتب الارتباط في المنطقة لو هوينينغ الذي رحب بإدراجه على اللائحة السوداء، مؤكدا في بيان مقتضب "فعلت ما يجب أن أفعله من أجل البلاد وهونغ كونغ". وأضاف "ليس لدي سنت واحد من الأصول الأجنبية".

وفرضت واشنطن هذه العقوبات بعد تبني الصين في حزيران/يونيو الماضي قانونا للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، يقول معارضوه أنه سيؤدي إلى تراجع غير مسبوق في الحريات منذ إعادة هونغ كونغ إلى الصين في 1997.

ويأتي هذا التصعيد الأمريكي بالتزامن مع فرض واشنطن إجراءات قاسية على درتي القطاع الرقمي الصيني "تيك توك" و"ويتشات" اللتين أجبرتهما إدارة الرئيس دونالد ترامب على إنهاء جميع العمليات في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "إجراءات اليوم (العقوبات) تشكل رسالة واضحة تفيد أن أفعال سلطات هونغ كونغ غير مقبولة".

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك