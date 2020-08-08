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تساؤلات في مصر حول مدى صحة الأعداد الرسمية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا

كثير من المصريين المصابين بفيروس كورونا يفضلون الحجر المنزلي على الذهاب للمستشفيات. © فرانس24

في الوقت الذي تسجل فيه العديد من الدول حول العالم ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا، تشهد مصر انخفاضا ملفتا في عدد الإصابات بهذا الوباء القاتل، مما يثير تساؤلات حول مدى صحة الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة. ويفضل كثير من المصريين عندما يصابون بالفيروس الالتزام بالحجر المنزلي من دون الذهاب إلى المستشفيات. ووفق الخبراء، يتم تحديد ذروة انتشار المرض في مصر طبقا لأعداد الوفيات المعلنة و"التي لا تقبل التأويل". وشهد شهر أغسطس/آب الجاري انخفاضا في أعداد الوفيات نتيجة لالتزام المصريين بالإجراءات الاحترازية.