جائزة الذكرى الـ70 الكبرى: بوتاس يخطف صدارة التجارب الرسمية من هاميلتون

اندرو بويرز تصوير مشترك/ا ف ب

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سيلفرستون (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

خطف الفنلندي فالتيري بوتاس صدارة التجارب الرسمية لجائزة الذكرى الـ70 الكبرى في الفورمولا واحد، في الرمق الاخير من زميله في فريق مرسيدس بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون السبت.

وسجل بوتاس 1:25.154 دقيقة متقدما على متصدر ترتيب بطولة العالم هاميلتون (1:25.217 د).

وهذه المرة الثالثة عشرة ينطلق فيها بوتاس من المركز الاول، حارما هاميلتون (35 عاما) في اللفة الاخيرة من الانطلاق للمرة الثانية والتسعين في مسيرته من المقدمة.

وتوج بوتاس (30 عاما) في الجولة الاولى في النمسا، قبل احراز هاميلتون ثلاثة القاب تواليا، ليتصدر ترتيب السائقين (88 نقطة) بفارق ثلاثين عن الفنلندي.

قال بوتاس الذي مدّد هذا الاسبوع عقده مع مرسيدس بطلة الصانعين حتى 2021 "أنا سعيد جدا. ذهنيا، عندما تنطلق من المركز الاول يمكنك دوما تحقيق الفوز".

وكان لافتا حلول الالماني نيكو هولكنبرغ (رايسينغ بوينت-مرسيدس) في المركز الثالث (1:26.082 د)، علما بانه حل موقتا بدلا من المكسيكي سيرخيو بيريز المصاب بفيروس كورونا المستجد.

وتقدم هولكنبرغ على الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن (ريد بول-هوندا)، الاسترالي دانيال ريكياردو والكندي لانس سترول (رايسينغ بوينت-مرسيدس).

في المقابل، اكتفى فريق فيراري العريق والجريح هذا الموسم بحلول شارل لوكلير من موناكو في المركز الثامن وخروج الالماني سيباستيان فيتل بطل العالم اربع مرات من الفترة الثانية للتجارب لينطلق من المركز الثاني عشر.

وعاد السائقون والفرق مجددا الى الحلبة البريطانية العريقة بعد أن خاضوا عليها الأحد الماضي سباق جائزة بريطانيا الكبرى، وذلك نتيجة الروزنامة المعدلة التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد وأجبر القيمين على البطولة على إقامة سباقين على التوالي في كل من النمسا (الجولتان الأولى والثانية) وبريطانيا (الرابعة والخامسة).

ولم يتغير أي شيء منذ انطلاق الموسم بتأخر لأشهر بسبب "كوفيد-19"، إذ فرض فريق مرسيدس هيمنته السبت على التجارب الرسمية لسباق الذكرى السبعين لانطلاق بطولة العالم عام 1950 من حلبة سيلفرستون بالذات.

© 2020 AFP