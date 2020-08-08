دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ يجدد فوزه السهل على تشلسي ويبلغ ربع النهائي

توبيا شوارتز ا ف ب

لاعبو بايرن يحتفلون بالتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على تشلسي الإنكليزي 4-1، في الثامن من آب/اغسطس 2020.

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ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب)

خطا بايرن ميونيخ الألماني خطوة جديدة نحو تكرار الثلاثية التاريخية التي حققها عام 2013، بعدما قاده البولندي روبرت ليفاندوفسكي للتأهل إلى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم بالفوز على تشلسي الإنكليزي 4-1، السبت في إياب ثمن النهائي.

وسجّل ليفاندوفسكي الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين العاشرة من ركلة جزاء و83، ومنح الثاني لزميله الكرواتي إيفان بيريشيتش (24)، والثالث للفرنسي كورنتان توليسو (76) بعد تمريرتين حاسمتين، فيما جاء هدف تشلسي عن طريق تامي ابراهام (44).

وجدد بايرن فوزه على ضيفه، بعدما كان تغلب عليه ذهابا في "ستامفورد بريدج" بثلاثية نظيفة في شباط/فبراير قبل تعليق النشاط الكروي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ليتأهل 7-1 بمجموع المباراتين.

وسيواجه العملاق البافاري الجمعة المقبل في ربع النهائي برشلونة الإسباني الفائز بدوره اليوم على ضيفه نابولي الإيطالي 3-1، بعد تعادلهما ذهابا 1-1.

وجراء تفشي "كوفيد-19" اجرى الاتحاد القاري للعبة (ويفا) تعديلا على نظام البطولة في نسختها الحالية، حيث ستقام ادوارها النهائية في البرتغال وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب.

ونجح مدرب بايرن هانزي فليك حيث اخفق نظيره فرانك لامبارد، إذ قاد فريقه في اول موسم له بعد تسلم الادارة الفنية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للفوز بلقبي الدوري والكأس المحليين وربع نهائي المسابقة الأوروبية الأم، في حين اكتفى نجم تشلسي السابق الذي حل بديلا للإيطالي ماوريتسيو ساري في تموز/يوليو 2019 بوصافة الكأس المحلية، والمركز الرابع في الدوري ما ضمن له مشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

-ليفاندوفسكي لا يقهر-

وحسم بطل الدوري المحلي في المواسم الثمانية الماضية تأهله المبدئي بعد عشر دقائق من انطلاق اللقاء، بعدما حوّل هدافه البولندي ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الروماني أوفيدو هاتيغان بعد العودة إلى تقنية المساعدة بالفيديو (في ايه ار)، اثر اعاقته من الحارس الأرجنتيني ويلفريدو كاباييرو إلى هدف.

واكد البولندي تفوق فريقه لكن هذه المرة بصناعة هدف، بعد تمريره الكرة إلى بيريشيتش غير المراقب فسددها بعيدا عن كاباييرو (24).

وعاد للحكم مرة أخرى لتقنية المساعدة بالفيديو، لكن لإلغاء هدف لتشلسي سجله كالوم هودسون-أودوي بتسديدة قوة من خارج منطقة الجزاء (29)، باعتبار أن الأخير كان متسللا.

وقلص ابراهام النتيجة إلى 1-2 بعد خطأ من الحارس مانويل نوير في تقدير الكرة عند باب المرمى لترتد منه وتصل للمهاجم الشاب الذي سددها بدون عناء في الشباك (44).

وحاول الإسباني تياغو ألكانتارا اضافة الهدف الثالث لبايرن، لكن كاباييرو ابعد رأسيته من على خط المرمى، فتابعها النسوي دافيد ألابا لكنها لم تثمر (67).

وتكثر الشائعات حول عدم نية الثنائي بالبقاء في الفريق بعد مماطلتهما في التوصل الى اتفاق لتمديد عقديهما، وتربط التقارير اسم الإسباني بليفربول بطل الدوري الإنكليزي. لكن رئيس النادي كارل-هاينتس رومينيغه شدد على انه لن يتخلى عن لاعبيه بثمن بخس، "على الرغم من فيروس كورونا، لن يكون هناك بيع في الصيف" وسط حديث عن أنه وضع سعرا مبدئيا لصفقة ألكانتارا يُقدّر بـ 30 مليون يورو (35 مليون دولار) وأكثر من ذلك لألابا.

وأضاف توليسو الهدف الثالث بكرة مقصية من مسافة قريبة بعد تمريرة من الجهة اليسرى ارسلها ليفاندوفسكي باتقان (76).

واختتم ليفاندوفسكي الرباعية بكرة رأسية بعدما ارتقى عاليا وسددها عجز كاباييرو عن التعامل معها (83).

وعزز ليفاندوفسكي صدارته لترتيب هدافي المسابقة بتسجيله الهدف الثالث عشر، بفارق ثلاثة أهداف عن النروجي إرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، علما ان الأخير ودع من الدور ثمن النهائي أمام باريس سان جرمان الفرنسي.

كما رفع ليفاندوفسكي رصيده في جميع المسابقات إلى 53 هدفا هذا الموسم متفوقا على جميع اللاعبين في البطولات الخمس الكبرى.

© 2020 AFP