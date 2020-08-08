دوري أبطال أوروبا: راموس "أردنا المزيد"

شون بوتريل تصوير مشترك/ا ف ب

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مدريد (أ ف ب)

عبّر سيرخيو راموس قائد ريال مدريد الغائب عن اقصاء فريقه الجمعة من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، عن اسفه معتبرا ان بطل اسبانيا "أراد المزيد" هذا الموسم.

وكتب راموس الغائب عن اياب ثمن النهائي امام مانشستر سيتي الانكليزي (2-1 و2-1 ذهابا) في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "انها نهاية موسم غريب، قاسية على الجميع. المذاق مرير لأننا ريال مدريد، ونحن مجبرون على الفوز بكل شيء".

تابع راموس (34 عاما) الذي ارتكب زميله الفرنسي رافايل فاران خطأين فادحين كلفا فريقه الخسارة "يجب ان نعطي الفضل لرابطة الدوري، وأكثر الى هذه النسخة الاستثنائية بالاضافة الى الكأس السوبر، لكننا حزناء بسبب الاقصاء من دوري الابطال".

ختم اللاعب المتوّج بلقب الدوري خمس مرات ودوري ابطال اوروبا اربع مرات "حان وقت الاستراحة، كي نعود ونقدم كل شيء الموسم المقبل. هذه الشارة وهذه القصة تستحقان تقديم كل شيء. في الخسارة وفي الفوز، دوما. شكرا لدعمكم غير المشروط، حتى من مسافة بعيدة".

© 2020 AFP