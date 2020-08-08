موتو جي بي: زاركو يفاجئ كوارتارارو في التجارب الرسمية لجائزة تشيكيا الكبرى

جو كلامار ا ف ب

الفرنسي يوهان زاركو دراج دوكاتي خلال التجارب الرسمية لجائزة تشيكيا الكبرى في بطولة العالم للدرجات النارية، في الثامن من آب/أغسطس 2020.

إعلان اقرأ المزيد

برنو (الجمهورية التشيكية) (أ ف ب)

حقق الفرنسي يوهان زاركو مفاجأة في التجارب الرسمية لجائزة تشيكيا الكبرى الجولة الثالثة من بطولة العالم للدراجات النارية السبت، بتصدره وتقدمه على متصدر بطولة العالم مواطنه فابيو كوارتارارو.

وحل دراج دوكاتي اولا بتحقيقه 1:55,687 دقيقة، متفوقا على نظيره دراج ياماها الفائز بالسباقين الماضيين بفارق 0,303 ثانية.

وقال زاركو بعد التجارب "لا اصدق انني حصلت على مركز الانطلاق الأول".

وأضاف "أنا سعيد جدا. يجب أن استخدم هذا المركز لانطلق بشكل جيد غدا".

وسيبدأ الإيطالي فرانكو موبيديللي، زميل كوارتارارو في ياماها من المركز الثالث في سباق الأحد، فيما سينطلق بطل العالم سبع مرات، الإيطالي الاخر فالنتينو روسي من المركز العاشر.

ويتواصل غياب بطل العالم الإسباني مارك ماركيز للسباق الثاني على التوالي بعد جائزة الاندلس الكبرى، لعدم تعافيه من عملية جراحية خضع لها لمعالجة كسر في ذراعه الأيمن.

ويتصدر كوارتارارو ترتيب بطولة العالم برصيد 50 نقطة، امام الإسباني مافريك فينياليس (ياماها) 40 نقطة، والإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) الثالث برصيد 26 نقطة.

© 2020 AFP