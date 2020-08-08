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وزير الصحة الفرنسي يدعو المواطنين إلى "الصمود" لمواجهة جائحة كورونا في ظل ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة

وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران © رويترز/ أرشيف

في ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسي الذي تشهده فرنسا، دعا وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران المواطنين للصمود لمواجهة وباء كوفيد-19 خاصة عقب تسجيل قفزة في نسبة الإصابات تجاوزت الـ30%. وأكد الوزير أن بلاده تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية، كما نفى إحتمالية أن ينتقل الوباء عبر الهواء، وذلك على الرغم من إلزامية وضع الكمامات في الشوارع والأماكن العامة التي تم فرضها في بعض المدن الفرنسية مثل تولوز ومارسيليا وبعض المدن السياحية.